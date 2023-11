Kamil Stoch uchylił rąbka tajemnicy w sprawie swojej kariery

I choć co jakiś czas nieśmiało pojawiają się głosy w mediach, że trzykrotny mistrz olimpijski przymierza się do odwieszenia nart na kołku, sam zainteresowany wyklucza na razie tę możliwość i z podekscytowaniem czeka na nowy sezon. "Cieszę się, że coraz częściej pojawiają się u mnie dobre skoki. To wszystko powinno przyjść jednak wraz ze wzrostem adrenaliny w trakcie zawodów" - mówił w rozmowie z "WP SportoweFakty".

W całym tym planie najbardziej podoba mi się to, że będziemy mogli po prostu wsiąść do samochodu i spontanicznie wybierać kolejne przystanki. Brak planu jest w tym przypadku najlepszy. W każdym napotkanym miejscu chciałbym spędzać tyle czasu, na ile będę miał ochotę

"Zdaję sobie sprawę, że nie w każde miejsce można dojechać samochodem, albo po prostu jest to niebezpieczne, ale w całej wyprawie chodzi właśnie o to, by to właśnie droga była celem samym w sobie. To mój plan na podróż" - dodał Stoch.