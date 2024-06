Postawa trzykrotnego mistrza olimpijskiego zdawała się potwierdzać to, co w powietrzu unosiło się już od dłuższego czasu - że potrzebuje on impulsu, by wrócić na właściwe tory. Ptaszki ćwierkały, że takowym może być szkoleniowa rewolucja i częściowe "odłączenie" Stocha z pracy z Thomasem Thurnbichlerem. Gdy Polski Związek Narciarski, publikując skład kadr narodowych podał nazwisko naszego asa oznaczone gwiazdką i wydał komunikat o "zielonym świetle" dlań na szkolenie indywidualne, przypuszczenia zaczęły się potwierdzać. Nasz dziennikarz, Tomasz Kalemba jako pierwszy donosił, że do Polski może wrócić Michal Doleżal - człowiek, którego Stoch bardzo ceni. Zagadką pozostawało jednak, w jakiej formie miałoby się to dokonać. Aż do dziś.