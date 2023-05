Kamil Stoch pokazał fotkę z treningu. "Jakbym wyszedł z pralki"

Kamil Stoch, podobnie jak pozostali reprezentanci Polski w skokach narciarskich rozpoczął już przygotowania do kolejnego sezonu. Thomas Thurnbichler po raz kolejny zabrał swoich podopiecznych do Sztokholmu, gdzie “Biało-Czerwoni” odbyli treningu w tunelach aerodynamicznych. Fotką z tej sesji Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych. Opis do zdjęcia, na który zdecydował się skoczek wywołał niemałe poruszenie.