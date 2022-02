Niedługo przed startem igrzysk olimpijskich w Pekinie wyjazd Kamila Stocha na imprezę stanął pod małym znakiem zapytania. Tuż przed konkursem Pucharu Świata w Zakopanem skoczek doznał kontuzji kostki i początkowo trudno było przewidzieć, ile konkretnie zajmie leczenie urazu. Na szczęście sportowiec i jego sztab szybko poradzili sobie ze zdrowotnym kłopotem, dzięki czemu "Orzeł z Zębu" ma szansę na walkę o olimpijskie medale.

Po przyjeździe do Chin on i pozostali reprezentanci Polski odwiedzili obiekt w Zhangjiakou. "Mają rozmach... Fajnie było wreszcie tutaj poskakać" - dzielił się wrażeniami Dawid Kubacki. "Jakby się ktoś zastanawiał, gdzie jest najdroższa skocznia świata, to bez wątpienia można powiedzieć że tu" - relacjonował Piotr Żyła.



Kamil Stoch z problemami na dużej skoczni w Pekinie. Pokusił się o diagnozę

Entuzjazmu, jeśli idzie o skocznię w Pekinie, nie podziela chyba Kamil Stoch. Podczas środowej sesji treningowej szło mu tak sobie. Raz "załapał się" do czołowej dziesiątki, w pozostałych dwóch próbach był kolejno 28. i 17. Na gorąco, przed kamerami Eurosportu, komentował swoje wyniki i dyspozycję.

Myślałem, że to będzie przyjemny dzień. Nastawiałem się pozytywnie. Czekałem z niecierpliwością na pierwsze skoki na dużej skoczni. Myślałem, że to będzie czerpanie radości i dużo zabawy, a było więcej męczenia się. Ta skocznia dała mi się mocno we znaki mówił.

Pokusił się też o pobieżną analizę i diagnozę swoich kłopotów na skoczni dużej w Pekinie. "Mam trochę mieszane uczucia, bo szukałem rozwiązania problemu. Męczyłem się na najeździe. Rozbieg jest dosyć płaski. Nie potrafiłem znaleźć sobie dobrego ustawienia pozycji. Brakowało dobrego balansu. To powodowało, że nie było dobrej energii z progu. Nie było dobrej rotacji. Byłem z tyłu za nartami, a nie na nich. Przez to traciłem prędkość" - wyjaśniał.

Przy okazji odniósł się także do brązowego medalu dla Dawida Kubackiego . Przyznał, że sukces kolegi "po części" ściągnął presję z niego i pozostałych skoczków. "Dalej jednak czuję niedosyt, bo można było zrobić więcej. I dalej chcę więcej. Chcę, żeby moje skoki były super. Chcę przede wszystkim czuć zadowolenie ze skoków" - podsumował.



