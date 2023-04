Kamil Stoch podsumował wyczerpujący sezon. Czas na analizę

Stoch: Było wiele pozytywnych aspektów, czas na analizę

35-latek zaznaczył również, że mimo tego, iż ostatnie dwa sezony były dla niego trudne, wciąż można wyciągnąć z nich wiele pozytywnych aspektów . Zapowiedział dokładną analizę wraz ze sztabem szkoleniowym, by przed kolejną kampanią popracować nad detalami, które aktualnie dzielą go od regularnego zajmowania miejsca na podium .

"Ostatnie dwa sezony były bardzo wyczerpujące. Jednak mogę wyciągnąć wiele pozytywnych aspektów, miałem dobre konkursy, w których niewiele brakowało do podium, czy nawet do zwycięstwa. Muszę jednak przeanalizować swoje skoki i to, czego tak naprawdę brakuje. Nie jest tak, że muszę oddawać idealne skoki, żeby stawać na podium, natomiast musimy z trenerami wszystko przeanalizować i pomyśleć, gdzie są rezerwy, które mogę wykorzystać" - dodał.