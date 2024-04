Kamil Stoch podjął ważną decyzję. Thomas Thurnbichler skomentował

To już oficjalnie. Kamil Stoch, najlepszy zawodnik w historii polskich skoków narciarskich, zdecydował, że do najbliższego sezonu chce przygotowywać się z indywidualnym trenerem. Taki komunikat przedstawił w środę Polski Związek Narciarski, który zapewnił, że dokona starań, by pomóc w tym planie naszemu mistrzowi. Sytuację dla Interia Sport skomentował Thomas Thurnbichler, trener naszej kadry.