Czwartkowe zawody PŚ w skokach narciarskich w Lillehammer były stosunkowo udane dla polskich skoczków. Czterech z nich awansowało do drugiej serii, a dwóch zajęło miejsca w czołowej "10" - ósmy był Piotr Żyła, a dziesiąty Kamil Stoch, który jednak nie był do końca zadowolony z tego, co pokazał.

- Nie mogę mówić, że jest źle. Dziesiąte miejsce jest w porządku Było daleko od ideału i tego, co bym chciał, ale muszę to zaakceptować - powiedział Kamil Stoch po zawodach w rozmowie z TVN.

Skoki narciarskie. Kamil Stoch w Lillehammer: Drobne rzeczy, duże różnice

Nasz reprezentant przyznał, że nie można porównywać czwartkowych zawodów do zmagań w kwalifikacjach, w których zajął czwartą lokatę .

- Nie ma sensu, by to porównywać. Na dziś miałem trochę inne zadanie. Starałem się to zrobić i udało się z 80-procentową skutecznością. To drobne rzeczy, które tworzą dużą różnicę, a trudno je zrealizować. Chodzi o to, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie i żeby było dobrze - przyznał Kamil Stoch.

PŚ w skokach narciarskich 2021/22 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi 1402 2. Karl Geiger 1339 3. Halvor Egner Granerud 1140 4. Marius Lindvik 957 5. Markus Eisenbichler 766 6. Stefan Kraft 753 7. Anże Laniszek 677 8. Jan Hoerl 605 9. Cene Prevc 527 10. Daniel Huber 480 Zobacz pełną tabelę