Jeszcze niedawno było naprawdę super. Potem coś się nagle podziało i od tej pory nie mogę złapać dobrego rytmu, co mnie trochę denerwuje. To, co czuję to nie rozczarowanie, a złość połączona z niewiedzą. Jestem zły, bo popełniał błędy, ale nie wiem, dlaczego te błędy się pojawiają. Mam jasny plan, robię to, co do tej pory. Mogę się wytłumaczyć mocniejszym treningiem, ale to nie powinno mieć aż takiego wpływu na technikę skoku. Może po prostu się starzeję i muszę spojrzeć prawdzie w oczy, bo ten poziom gdzieś mi odskoczył. Z drugiej strony nie chcę tego robić, bo czuję, że stać mnie na dużo lepsze skakanie

- mówił w rozmowie z branżowym portalem Skijumping.pl.