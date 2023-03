Jedyne czego się bałem czy też raczej czułem niepewność, to czy będziemy się w stanie dogadywać na takich falach, żebym w pełni rozumiał, czego on ode mnie, jako zawodnika, chce. Każdy trener ma pewną wizję techniki skakania i wszystko zależy od tego, czy zawodnik to zrozumie i będzie w stanie w to iść z pełnym zaufaniem i wiarą. Jeśli wyczuwa się to od razu, jest super. I my to mieliśmy. Już po pierwszych spotkaniach i treningach wiedziałem, że to osoba, z którą będę się rozumiał

~ przyznał.