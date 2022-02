Ostatni przystanek przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Pekinie był dla naszych skoczków narciarskich niekoniecznie szczęśliwy. Wszystko przez dyskwalifikację Stefana Huli i Piotra Żyły z powodu nieregulaminowych butów.

Wkrótce po konkursie okazało się, że buty nie spodobały się Stefanowi Horngacherowi, który pełni rolę trenera niemieckiej kadry. To on złożył protest, a ten został uznany przez kontrolerów. Według nich sprzęt Polaków nie został im przedstawiony przed użyciem i właśnie to było powodem do podjęcia decyzji o dyskwalifikacji. Ostatecznie poprzestano na anulacji wyników jedynie Żyły i Huli.

Ruch byłego szkoleniowca polskich skoczków nie spodobał się nie tylko kibicom, ale między innymi prezesowi Polskiego Związku Narciarskiego, który przyznał, że "interwencja Stefana Horngachera była nie fair" .

Kamil Stoch i Piotr Żyła komentują zajście w Willingen

Do wydarzeń z minionego weekendu odniósł się również Kamil Stoch oraz poszkodowany na tym bardziej Piotr Żyła.

"To, co zrobił Stefan Horngacher jest trochę dziecinne. Donosi się w przedszkolu, a nie między dorosłymi ludźmi" - powiedział Stoch w wywiadzie dla TVP Sport.

Nieco mniej personalnie swoje zdanie wyraził Żyła.

"Gdy dowiedziałem się, że nie będę mógł korzystać z nowych butów, odechciało mi się lecieć do Pekinu. Dobre były" - dodał od siebie skoczek.

Polska strona od kilku dni żwawo komentuje zajście w Willingen, mówiąc o "tajnej broni" naszej reprezentacji podczas konkursów olimpijskich. Wydaje się, że sztab szkoleniowy w sprawie butów nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.