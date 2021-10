Kamil i Ewa od 11 lat tworzą udane małżeństwo i dogadują się świetnie, lecz wcale nie połączyła ich miłość od pierwszego wejrzenia. A już na pewno uczucie nie pojawiło się najpierw ze strony Ewy.

Swego czasu skoczek i jego żona gościli w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiedzieli o początkach swojej znajomości. Chodzili do tego samego liceum, a Stochowi Bilan spodobała się niemal od razu. Jak sam ocenił, "była obiektem jego marzeń", lecz na przeszkodzie stała różnica wieku. Ewa – jako ta starsza – nie zwracała uwagi na młodszego od niej kolegę ze szkoły.

Starsza dziewczyna w liceum, wiesz jak to jest – tłumaczyła w TVP.

Temat podchwycił jej mąż.

[Starsze dziewczyny – przyp. red.] nie patrzą w ogóle na tych młodszych, a młodsi z maślanymi oczami, prawda? Ale tak to się w naszym życiu potoczyło, że się później spotkaliśmy – wspominał Kamil Stoch.

Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch: Historia związku

A spotkali się w 2006 roku w Planicy. Sportowiec miał brać udział w zawodach, lecz nie zakwalifikował się do nich. Natomiast nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło – nie pojawił się na skoczni, ale miał okazję na bliższe poznanie Ewy, która do Słowenii pojechała w charakterze fotografki. Nie zmarnował tej okazji.

Zaczęli randkować, pojawiło się głębsze uczucie, aż w końcu stanęli na ślubnym kobiercu. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie 7 sierpnia 2010 roku w kościele oo. Paulinów na Bachledówce.

Kamil Stoch z żoną na randce

Dziś nadal są w sobie szaleńczo zakochani. A że w listopadzie rozpocznie się kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich i nie będą mieli dla siebie zbyt dużo czasu, teraz starają się złapać jak najwięcej wspólnych chwil.

W minioną niedzielę wybrali się na krótką wycieczkę do Dobczyc, które leżą w odległości około 80 km od Zębu, rodzinnej miejscowości Stocha. Odwiedzili popularną lodziarnię, a relacją z wyprawy Kamil podzielił się na Instagramie.

Mówi się, że dobczyckie lody są jednymi z najlepszych w Małopolsce, a podczas wizyty w Dobczycach lodziarnia to punkt obowiązkowy. Co na to Kamil?

Potwierdzam – napisał obok zdjęcia z żoną i lodami w rękach.

Opublikował też inne romantyczne zdjęcie z ukochaną. Wygląda na to, że Stochowie szykują się na kolejne wyprawy po województwie.

Niedzielna wycieczka krajoznawcza. Jakie miejsca polecacie w Małopolsce? Niekoniecznie Podhale. Dzisiaj padło na Dobczyce – napisał Kamil.

W komentarzach otrzymał mnóstwo poleceń ze strony fanów. I chyba planuje skorzystać z części z nich, bo wdawał się w krótkie dyskusje z internautami. "Interesująca propozycja", "Ciekawe, ciekawe", "Na pewno odwiedzę" – odpisywał.

