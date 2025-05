Kamil Stoch ogłosił zakończenie kariery. Jasna deklaracja trenera kadry skoczków

Teraz przyszedł czas na Kamila Stocha , który od Huli jest młodszy o osiem miesięcy. 36-latek ogłosił, że najbliższa zima będzie dla niego ostatnią. On już raz ze skokami się żegnał. To było dwa lata temu. Wtedy rozpoczął pożegnalne tournée w Pucharze Świata . Tyle że wówczas sezon Polakom kompletnie nie wyszedł, a Stoch nie chciał odchodzić w takim stylu.

"Teraz trzeba zrobić wszystko, żeby ten ostatni sezon Kamila był jednym z jego lepszych w karierze"

Stoch po ostatniej zimie miał długą przerwę. Razem z żoną Ewą wybrał się w podróż na najbardziej odległe zakątki Europy na zachodzie. Obecnie jest z całą kadrą na zgrupowaniu w Chorwacji, ale zaraz znowu wskoczy na nieco zindywidualizowaną ścieżkę. Nasi kadrowicze wejdą już na skocznię, ale Stoch będzie musiał nieco na to poczekać , bowiem później od wszystkich rozpoczął przygotowania do sezonu.

Nie ma co ukrywać, że deklaracja Stocha jest smutną informacją dla fanów. Przecież od kilkunastu lat dawał on radość fanom. To jest też jednak wyzwanie dla sztabu, bo wypadałoby, by skoczek z Zębu skończył karierę, jak na wielkiego mistrza przystało. Dla nikogo jednak decyzja Stocha nie jest zaskoczeniem. Kiedyś musiał przecież ją podjąć.