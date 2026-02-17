Kamil Stoch ogłasza ws. przyszłości. Kibice będą wniebowzięci

Kamil Stoch to bez wątpienia jedna z największych legend w historii polskiego sportu. Trzykrotny mistrz olimpijski, dwukrotny mistrz świata, dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli i trzykrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni przez lata dostarczał kibicom niezapomnianych emocji. Kilka miesięcy temu utytułowany zawodnik ogłosił, że trwający obecnie sezon będzie jego ostatnim w karierze. Tym samym kończy się era jednego z najbardziej utytułowanych sportowców w dziejach tej dyscypliny.

Ku uciesze kibiców 38-latek znalazł się w trzyosobowej kadrze na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo i w Predazzo wystąpił na swoich ostatnich igrzyskach. Choć sam nie sięgnął po olimpijski krążek, z dumą przyglądał się popisom młodszych kolegów z drużyny. Kacper Tomasiak wywalczył tam aż trzy medale, a Paweł Wąsek wróci do ojczyzny jako wicemistrz olimpijski. Stoch podkreślał, że ich sukcesy są dowodem na to, że polskie skoki mają przyszłość.

Kamil Stoch: "Chciałbym swoim doświadczeniem wzbogacać wiedzę klubowych trenerów"

Jeszcze przed powrotem do kraju, w rozmowie z mediami, ujawnił swoje plany na sportową emeryturę. Jak się okazuje, choć na dobre schodzi on ze sportowej sceny - ostatni skok w profesjonalnej karierze odda niebawem w Planicy - nie zamierza w pełni rezygnować ze sportu. Swoją wiedzą i doświadczeniem zamierza bowiem dzielić się z innymi.

"Uważam, że nie powinienem tej wiedzy trzymać tylko dla siebie. Mogę się nią dzielić z innymi. Chciałbym to robić najpierw na poziomie klubowym. Prowadzimy z moją żoną od jedenastu lat klub Eve-nement Zakopane i chciałbym swoim doświadczeniem wzbogacać wiedzę klubowych trenerów" - przyznał, cytowany przez Polsat Sport.

Utytułowany zawodnik zaznaczył również, że sukcesy Tomasiaka i Wąska na igrzyskach powinny stać się fundamentem dalszego rozwoju systemu szkolenia w Polsce. "Nie ma idealnego systemu, każdy ma swoje wady. Ale uważam, że system szkolenia w Polsce ma szansę powodzenia. Apeluję do wszystkich osób, którzy mają na to wpływ, by ten sukces potraktowali jako motor napędowy na przyszłość" - ogłosił.

Wygląda więc na to, że choć kończy karierę zawodnika, misja Kamila Stocha w świecie skoków dopiero się zaczyna.

