Kamil Stoch ogłasza ws. przyszłości. Kibice będą wniebowzięci

Kamil Stoch zaliczył ostatni występ na zimowych igrzyskach olimpijskich w karierze. I choć do ojczyzny powróci bez medalu, szeroki uśmiech zagościł na jego twarzy. W rozmowie z mediami jeszcze przed opuszczeniem Włoch utytułowany skoczek podzielił się swoimi planami na przyszłość. Jak się okazuje, nie ma on zamiaru rezygnować ze sportu.

Kamil Stoch
Kamil Stoch to bez wątpienia jedna z największych legend w historii polskiego sportu. Trzykrotny mistrz olimpijski, dwukrotny mistrz świata, dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli i trzykrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni przez lata dostarczał kibicom niezapomnianych emocji. Kilka miesięcy temu utytułowany zawodnik ogłosił, że trwający obecnie sezon będzie jego ostatnim w karierze. Tym samym kończy się era jednego z najbardziej utytułowanych sportowców w dziejach tej dyscypliny.

Ku uciesze kibiców 38-latek znalazł się w trzyosobowej kadrze na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo i w Predazzo wystąpił na swoich ostatnich igrzyskach. Choć sam nie sięgnął po olimpijski krążek, z dumą przyglądał się popisom młodszych kolegów z drużyny. Kacper Tomasiak wywalczył tam aż trzy medale, a Paweł Wąsek wróci do ojczyzny jako wicemistrz olimpijski. Stoch podkreślał, że ich sukcesy są dowodem na to, że polskie skoki mają przyszłość.

Kamil Stoch: "Chciałbym swoim doświadczeniem wzbogacać wiedzę klubowych trenerów"

Jeszcze przed powrotem do kraju, w rozmowie z mediami, ujawnił swoje plany na sportową emeryturę. Jak się okazuje, choć na dobre schodzi on ze sportowej sceny - ostatni skok w profesjonalnej karierze odda niebawem w Planicy - nie zamierza w pełni rezygnować ze sportu. Swoją wiedzą i doświadczeniem zamierza bowiem dzielić się z innymi.

"Uważam, że nie powinienem tej wiedzy trzymać tylko dla siebie. Mogę się nią dzielić z innymi. Chciałbym to robić najpierw na poziomie klubowym. Prowadzimy z moją żoną od jedenastu lat klub Eve-nement Zakopane i chciałbym swoim doświadczeniem wzbogacać wiedzę klubowych trenerów" - przyznał, cytowany przez Polsat Sport.

Utytułowany zawodnik zaznaczył również, że sukcesy Tomasiaka i Wąska na igrzyskach powinny stać się fundamentem dalszego rozwoju systemu szkolenia w Polsce. "Nie ma idealnego systemu, każdy ma swoje wady. Ale uważam, że system szkolenia w Polsce ma szansę powodzenia. Apeluję do wszystkich osób, którzy mają na to wpływ, by ten sukces potraktowali jako motor napędowy na przyszłość" - ogłosił.

Wygląda więc na to, że choć kończy karierę zawodnika, misja Kamila Stocha w świecie skoków dopiero się zaczyna.

