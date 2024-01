Ten pierwszy skok rzeczywiście nie był zły. Drugi to już było trochę to, co wczoraj, czyli zbyt bardzo do kierunku... no i się skończyło, jak się skończyło. Szkoda trochę, bo przy takiej publiczności w takiej atmosferze aż chce się robić wszystko dobrze. I przykro trochę, że trzeba ze spuszczoną głową i na tarczy stąd wyjechać. No ale jeszcze jutro jest kolejny dzień i trzeba zebrać się w sobie

~ przyznał Kamil Stoch już na antenie Eurosportu