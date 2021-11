Stoch poszybował aż 135 metrów i pokonał drugiego Anze Laniska o ponad dziesięć punktów.



- Dobrze poczuć śnieg pod nartami, hamować bokiem i... fajnie czuć zimową aurę - komentował "na gorąco" przed kamerą Eurosportu Stoch.



Jak zdradził, nie czuł żadnego niepokoju przed startem tego sezonu.



Kamil Stoch po kwalifikacjach

- Sam wiedziałem, co robiłem przez całe lato. Dawałem i zdaję sobie sprawę, że czeka mnie naprawdę dużo roboty - powiedział. Co zaskakujące stwierdził, że rezultaty osiągane w Rosji... nie mają dla niego większego znaczenia.



- Nie przykuwałbym uwagi do odległości, ani miejsc w ten weekend. Moim celem jest tu po prostu dobre, równe skakanie, systematyczne robienie tego, co mam zrobić. Niżny Tagił bywa zwodniczy, wierzcie mi - przestrzegł.



TC

Reklama

Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu.



By przejść do głosowania - kliknij w tym miejscu!

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL

Zdjęcie Kamil Stoch /AFP/AFP CHRISTOF STACHE/CS /AFP