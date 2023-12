Kamil Stoch nie zamierza tego ukrywać. Wprost o swoich skokach

Kamil Stoch zabrał głos po konkursie w Engelbergu. Wskazał słabe i mocne strony swoich skoków

Pierwszy skok był trochę opóźniony rzeczywiście, natomiast drugi był już trochę zaczęty od... Nie chcę tego nazwać, od której strony, sami sobie dopowiedzcie. (śmiech) Przez to nie było takiej dobrej energii, tylko trochę musiałem później wyciągnąć z tego skoku. (...) Ja pozycję (najazdową - przyp.red.) mam względnie ustabilizowaną. No i z tego już można cokolwiek robić. To są skoki jeszcze takie nie full pewne, w sensie takim, że nie ma w nich takiej pełnej energii, pełnego zaangażowania. One są jeszcze takie "a zobaczymy, co będzie". Przez to nie ma jeszcze takiego dobrego odejścia z progu, ale to już jest myślę dobra baza, z której można coś zrobić

"Dzisiaj zabrakło takiej pełnej, dobrej energii. Ale to też takie miałem zadanie. Miałem kontynuować tą pracę, którą tutaj zacząłem i to wykonałem. (...) Chciałbym, żeby było coś takiego jasnego, co mógłbym zrobić i dałoby mi to dodatkowe 10 metrów, ale też czuję, że te skoki są okay. Brakuje tylko tego, co powiedziałem wcześniej, czyli timingu, przez co będzie więcej energii z progu i jeszcze jak dołożę do tego większą pewność i więcej takiego pełnego zaangażowania, no z takim jajem to pójdzie, no to będzie jeszcze lepiej" - stwierdził chwilę później.