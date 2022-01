Lider naszej kadry doznał kontuzji podczas środowego rozruchu. Początkowo informowano, że kontuzja nie jest groźna, a występ na Wielkiej Krokwi w żaden sposób nie jest zagrożony. Niestety, ostatecznie okazało się, że skoki w weekend nie będą możliwe.

Kamil Stoch nie wystartuje w Zakopanem

Kamil Stoch opubliował na swoim instagramowym profilu komunikat, który rozwiewa wszelkie wątpliwości.



Instagram Post

- Kostka spuchła i zmieniła kolor. Kilkugodzinne zabiegi, konsultacje, diagnozy. Zerwana torebka stawowa, nie dane mi będzie wystartować w Zakopanem - przekazał. - Pęka mi serce - dodał.

Wobec tego faktu najprawdopodobniej dojdzie więc do zmiany w kadrze Polaków na zawody na Wielkiej Krokwi. Skoczek z Zębu pierwotnie znalazł się w gronie 12 zawodników, którzy przystąpią do kwalifikacji do niedzielnego konkursu indywidualnego.



Dzień wcześniej w Zakopanem odbędzie się konkurs drużynowy.