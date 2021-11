Stoch wygrał serię próbną przed konkursem, rozbudzając nadzieje na dobry wynik w konkursie głównym. Niestety, już po pierwszej serii musiał odrabiać straty - był 13. Ostatecznie udało mu się awansować o pięć lokat po dobrym skoku w finale, oddanym w niezwykle wymagających warunkach.



Kamil Stoch komentuje sobotni konkurs

- Na razie zbyt dużo mam w sobie złych emocji. Nie wiem, co się stało, robiłem wszystko tak samo - komentował "na gorąco" skoczek z Zębu przed kamerą "Eurosportu".



Jak zaznaczył, w stosunku do wcześniejszych skoków w tym sezonie starał się zmienić jeden aspekt.

- Dziś starałem się kontroli dawać dużo mniej, robić to samo co w próbnej... - zawiesił głos, dając do zrozumienia, że to się nie udało.



W sobotnim konkursie punkty zdobyli tylko Stoch i Piotr Żyła. "Wewiór" był 23.



