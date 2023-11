Kamil Stoch nie przebiera w słowach przed sezonem. Mówi o tym otwarcie

Zawodnik w przeciwieństwie do kolegów nie pokazywał się często w zawodach Letniego Grand Prix. Powód absencji "Biało-Czerwonego"? Problemy zdrowotne, które pokrzyżowały mu plany treningowe . Do rywalizacji wrócił na mistrzostwach Polski.

Dla mnie to lato było ciężkie. Zmagałem się z problemami technicznymi, a do tego przyplątała się choroba, która trwała dwa tygodnie. Powrót po niej też nie był łatwy. Pierwsze treningi bardzo mnie męczyły. Stopniowo musiałem zatem zwiększać obciążenia

Szczere wyznanie Kamila Stocha. "Mniej kontroli i myślenia o tym, co muszę zrobić"

Nasz mistrz podzielił się z portalem "Wprost" zaskakującym wyznaniem przed rozpoczęciem zmagań w PŚ. Jego słowa dają do myślenia. "Po raz pierwszy od bardzo dawna wiem, co chcę robić na skoczni. Mam w głowie plan. To automatyzowanie skoków. Mniej kontroli i myślenia o tym, co muszę zrobić, a więcej automatyzmu i wiary w siebie. Nie da się tego wdrożyć od razu. Trzeba to cierpliwie budować ze skoku na skok, z treningu na trening" - stwierdził 36-latek.