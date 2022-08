Kamil Stoch nie owija w bawełnę. "To jest to, co chcę robić w przyszłości"

Widzę siebie w roli trenera i to jest coś, co chciałbym robić w przyszłości. Chciałbym się temu poświęcić, ponieważ od kilku lat prowadzimy z małżonką Klub Sportowy Eve-nement Zakopane. Z wiekiem bardzo wiele rzeczy się zmienia. Kiedyś myślałem, że będę rekreacyjnie uprawiał kolarstwo, gdy przestanę skakać. Teraz wiem, że fajnie się to ogląda, ale trzeba być bardzo zawziętym i ambitnym... Chciałbym podróżować, zwiedzać i odkrywać nowe miejsca. Poznawać kulturę i kuchnię. Fascynuje mnie każdy kierunek geograficzny. Wszystko, gdzie nas jeszcze nie było, bo najlepiej podróżuje się z kimś, a ja mam najlepszą towarzyszkę do podróżowania

- zdradził.