Kamil Stoch nie mógł dłużej milczeć. Skoczek reaguje. Opublikował wymowny wpis

Można mieć tylko nadzieję, że nadchodzący zimowy sezon będzie dla polskich skoczków szczęśliwy. Dawid Kubacki dał już znać, że na skoczni czuje się coraz lepiej, a po operacji do zdrowia wraca Piotr Żyła. Kamil Stoch zaczął za to treningi z nowym-starym sztabem szkoleniowym i chce wrócić do najlepszego skakania.