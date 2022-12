Kamil Stoch: Teraz dwa dni, by cieszyć się Świętami

Polski mistrz nie chciał jednak wchodzić w szczegóły, co do tego, jakie dokładnie mieli plany z trenerem Thomasem Thurnbichlerem na tę rywalizację. Gdy dziennikarz TVP Sport próbował o dopytać Stocha, czy ujawni, co szczególnie chciał tego dnia przetestować, skoczek odpowiedział krótko i dość brutalnie:

I odniósł się do tego, jak wygląda plan przygotowań skoczków do Turnieju Czterech Skoczni. - Plan zakłada dwa dni świąteczne, by cieszyć się świętami Bożego Narodzenia z rodziną. Potem powrót do pracy - zapowiedział doświadczony polski zawodnik.