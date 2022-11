Kamil Stoch nie kryje tego! "Nie sądziłem, że będę miał tak wielkie trudności"

Michał Białoński, Interia: Z 13 wspaniałych naszych skoczków do konkursu Pucharu Świata w Wiśle zakwalifikowało się dziewięciu, choć przyjechała elita 70 najlepszych zawodników globu. To dobry rezultat.

Kamil Stoch: Owszem, jako grupa jesteśmy na dobrym poziomie. Każdy z nas, a jeśli nie każdy, to większość poszukuje jeszcze czegoś, stara się udoskonalać, szlifować niektóre elementy. Trzeba do tego podejść jednak ze spokojem, z bardzo dużą dozą cierpliwości do tego, co będzie przed nami. I z dużą wiarą.