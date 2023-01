Kamil Stoch "naładowany". Wskazuje jasno, kto to spowodował

Kamil Stoch przyznał, że konkursowy weekend w Zakopanem był dla niego naprawdę wyjątkowy. Polski skoczek postanowił osobiście podziękować kibicom za pośrednictwem mediów społeczmościowych za to, jak wspierali drużynę "Biało-czerwonych" podczas rywalizacji pod Tatrami.

Kamil Stoch podsumowuje Puchar Świata w Zakopanem

"Ten weekend był magiczny" - wyznał Stoch. Dołączył też gratulacje dla Dawida Kubackiego za zajęcie 2. miejsca w niedzielnym konkursie Pucharu Świata. I zwrócił się bezpośrednio do kibiców: "Dziękuję wszystkim, którzy byliście na skoczni i zdzieraliście gardła! Dzięki również dla Was, którzy trzymaliście kciuki przed telewizorami. Naładowaliście mnie energią na dalszą podróż".

