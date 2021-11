Stoch w pierwszej próbie uzyskał 117,5 metra. Był dopiero 20., ale niewielkie różnice sprawiały, że realna wydawała się nawet walka o czołową "10". Nasz mistrz pokazał jednak, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Po kapitalnej próbie w finale (125 metrów) awansował aż na piątą pozycję.



Podczas rozmowy z "Eurosportem" lider naszej kadry tryskał humorem. Na pytanie, co stało się w pierwszym skoku odpowiedział w żartobliwy sposób. - To jest pytanie do ekspertów. "Halo, studio" - mówił.

Kamil Stoch o sobotnim konkursie

- Już wczoraj mówiłem, że tutaj nie ma co przywiązywać wagi do odległości i miejsc. Dla nas najważniejsze jest złapanie dobrego czucia - dodawał raz jeszcze zaznaczając, że i on w pierwszym skoku nie ustrzegł się błędów.



- Najważniejsze, że wiem, kiedy popełniam błędy i w finale mogłem wejść, skoczyć "normalnie".



Reklama

- Nie powiem, miło się siedziało (w miejscu dla lidera - przyp.red.). W pełni akceptuję to, co się działo - żartował.



TC



Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu.



By przejść do głosowania - kliknij w tym miejscu!

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL