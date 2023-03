Kamil Stoch najlepszy z Polaków. "Ten weekend mógłby trwać nawet tydzień"

Kamil Stoch: traciłem równowagę

- W skoku kwalifikacyjnym miałem pewne punkty do realizacji. Trochę jednak zabrakło w nim prędkości przelotowej. Zaraz za progiem byłem za bardzo za nartami i musiałem to nadgonić. To jednak, co zrobiłem w tym ostatnim skoku, to jest dobry kierunek. Brakuje jednak jeszcze tego, bym pospinał w jedną całość inne elementy. Jeżeli to zrobię, to będzie lepsza rotacja zaraz za progiem. Ogólnie jednak dzień dla mnie bardzo na plus - dodał.