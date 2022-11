Kamil Stoch najadł się strachu. Teraz odsłania kulisy

Kamil Stoch przeżył chwilę grozy. Teraz tłumaczy

Dlaczego przy lądowaniu doszło do tak niebezpiecznej sytuacji? - To wynika z tego, że chcę jak najdalej skoczyć i trzymam do samego końca cały układ, a potem bardzo szybko i dynamicznie ląduję - tłumaczył.