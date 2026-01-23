Kamil Stoch musiał zaciskać zęby. Już się z tym nie kryje. "To się dzieje nieubłaganie"

W skrócie Kamil Stoch miał trudności w kwalifikacjach do mistrzostw świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie, osiągając 161,5 metra mimo wcześniejszych treningów na 200 metrów.

Stoch przyznał, że fizycznie jest w dobrej formie, ale odczuwa zmęczenie mentalne i cieszy się z powrotu do rywalizacji po przerwie.

Kamil Stoch wystąpi na swoich szóstych zimowych igrzyskach olimpijskich, podczas gdy w polskich skokach trwa zmiana pokoleniowa.

Kamil Stoch nie miał udanego ostatniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pech chciał, że to było w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza pożegnał się z zawodami już po pierwszej serii.

Potem były wielkie emocje, bo kibice zgotowali naszemu wielkiemu mistrzowi owację. Dla 38-latka to był bowiem ostatni konkurs w Zakopanem w Pucharze Świata. Nie zabrakło zatem łez.

Kamil Stoch: warto było walczyć o miejsce w składzie

Stoch nie pojechał na PŚ do Sapporo. Skupił się na regeneracji i treningach. Wrócił na MŚ w lotach i nie wyglądało to źle. Aż do kwalifikacji. Wprawdzie je przebrnął, ale wszystkim mocno zabiło serce.

- Miałem jasny plan na dzień, ale było bardzo niestabilnie na rozbiegu. To było zbyt agresywne skakanie w moim wykonaniu. Musiałem przez to czekać trochę nad bulą, żeby dostać nieco powietrza. Potem wytracałem prędkość. W tym kwalifikacyjnym skoku zrobiłem to aż do przesady. Przy tych warunkach trzeba było sobie dać szansę, a ja ich prawie sobie nie dałem - opowiadał Stoch, który osiem lat temu na skoczni Heinego Klopfera zostawał wicemistrzem świata w lotach narciarskich.

Nasz skoczek przyznał, że fizycznie jest na jednym z najlepszych poziomów w karierze, ale jednak czuje duże zmęczenie mentalne. Dlatego przerwa dobrze mu zrobiła. W Oberstdorfie oddał w treningach dwa skoki, w których osiągnął 200 metrów.

Taka odległość w lotach to jest super sprawa. Chciałbym, żebyście tego doświadczyli, jakie to są emocje, ale raczej to jest niemożliwe. Takie loty dają naprawdę duży zastrzyk adrenaliny. Dlatego warto było walczyć o miejsce w składzie na te mistrzostwa

Kamil Stoch jedzie na szóste igrzyska. "Będę walczył o najwyższe cele"

Kiedy rozmawialiśmy ze Stochem, wiedział już oficjalnie, że pojedzie na swoje szóste zimowe igrzyska olimpijskie. Rok temu zabrakło go w składzie na mistrzostwa świata, a teraz znowu - na pożegnanie - wraca do kadry na dużą imprezę.

- Dla mnie bycie olimpijczykiem jest ważne, ale - wierzcie mi - to nie był mój cel. Tym dla mnie jest wciąż bycie najlepszym i do tego dążę. Nadal wierzę i czuję, że stać mnie na dużo więcej niż to pokazuję. Wyjazd na igrzyska oznacza, że dałem sobie szansę. Na pewno pojadę walczyć o najwyższe cele, bo zawsze tak robię. Trzeba robić wszystko, żeby można było wygrać, bo inaczej po co jechać. Na razie jednak skupiam się na tym, by coś dobrego zrobić na mistrzostwach świata w lotach - mówił Stoch.

Cztery lata temu Dawid Kubacki nie wyróżniał się w Pucharze Świata. Skakał chyba nawet jeszcze słabiej niż tej zimy, a jednak w Pekinie zdobył medal.

To pokazuje, że w sporcie wszystko jest możliwe. Wszystko jest w naszych głowach. Czasami do sukcesu potrzeba też trochę szczęścia

"To się dzieje nieubłaganie"

Ze złotego pokolenia polskich skoków, tylko nasz wielki mistrz jedzie na igrzyska. To znak, że zaczynamy nowy rozdział w historii tego sportu w naszym kraju. Jesteśmy świadkami zmiany pokoleniowej, o czym boleśnie przekonali się Kubacki i Piotr Żyła.

- To od jakiegoś czasu dzieje się nieubłaganie. Skoki ewoluują, świat się zmienia, my się starzejemy, a inni dojrzewają - zauważył 38-latek.

Całkiem fajnie ze skocznią do lotów przywitał się Klemens Joniak. Już w pierwszym skoku uzyskał 187,5 m. A po treningach, po których pognał na Puchar Kontynentalny do Eisenerz, mówił, że zakochał się w lotach.

Jak jechaliśmy na skocznię, to mówiłem, że mu trochę zazdroszczę. To jest jak ze świetną książką, którą się przeczyta. Komuś się ją poleca i on ją bierze, a ty widzisz, jak on ją zaczyna czytać i wchodzi w całą historię, tymczasem ty znasz już zakończenie. Tak jest właśnie z Klimkiem. Sam to przeżywałem i na swoim debiucie w lotach byłem mocno podekscytowany

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

