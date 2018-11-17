Kamil Stoch może po trzynastu latach powtórzyć wyczyn Janne Ahonena

Kamil Stoch triumfował w Pucharze Świata w skokach narciarskich w sezonie 2017/18. To było drugie zwycięstwo tego zawodnika w cyklu. Poprzednio najlepszy był w sezonie 2013/2014.
Czterokrotnie Kryształowa Kulę zdobywał Adam Małysz: w latach 2001-03 oraz w 2007 roku. Cztery razy po to trofeum sięgnął też Fin Matti Nykaenen, a trzy razy Austriak Andreas Goldberger.
Zdobywcy Pucharu Świata w skokach narciarskich (od 1980 roku):
- 1980 Hubert Neuper (Austria)
- 1981 Armin Kogler (Austria)
- 1982 Armin Kogler (Austria)
- 1983 Matti Nykaenen (Finlandia)
- 1984 Jens Weissflog (NRD)
- 1985 Matti Nykaenen (Finlandia)
- 1986 Matti Nykaenen (Finlandia)
- 1987 Vegaard Opaas (Norwegia)
- 1988 Matti Nykaenen (Finlandia)
- 1989 Jan Bokloev (Szwecja)
- 1990 Ari-Pekka Nikkola (Finlandia)
- 1991 Andreas Felder (Austria)
- 1992 Toni Nieminen (Finlandia)
- 1993 Andreas Goldberger (Austria)
- 1994 Espen Bredesen (Norwegia)
- 1995 Andreas Goldberger (Austria)
- 1996 Andreas Goldberger (Austria)
- 1997 Primoż Peterka (Słowenia)
- 1998 Primoż Peterka (Słowenia)
- 1999 Martin Schmitt (Niemcy)
- 2000 Martin Schmitt (Niemcy)
- 2001 Adam Małysz (Polska)
- 2002 Adam Małysz (Polska)
- 2003 Adam Małysz (Polska)
- 2004 Janne Ahonen (Finlandia)
- 2005 Janne Ahonen (Finlandia)
- 2006 Jakub Janda (Czechy)
- 2007 Adam Małysz (Polska)
- 2008 Thomas Morgenstern (Austria)
- 2009 Gregor Schlierenzauer (Austria)
- 2010 Simon Ammann (Szwajcaria)
- 2011 Thomas Morgenstern (Austria)
- 2012 Anders Bardal (Norwegia)
- 2013 Gregor Schlierenzauer (Austria)
- 2014 Kamil Stoch (Polska)
- 2015 Severin Freund (Niemcy)
- 2016 Peter Prevc (Słowenia)
- 2017 Stefan Kraft (Austria)
- 2018 Kamil Stoch (Polska)