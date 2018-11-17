Kamil Stoch może po trzynastu latach powtórzyć wyczyn Janne Ahonena

Skoki Narciarskie
50 minut temu

Kamil Stoch triumfował w Pucharze Świata w skokach narciarskich w sezonie 2017/18. To było drugie zwycięstwo tego zawodnika w cyklu. Poprzednio najlepszy był w sezonie 2013/2014.


Czterokrotnie Kryształowa Kulę zdobywał Adam Małysz: w latach 2001-03 oraz w 2007 roku. Cztery razy po to trofeum sięgnął też Fin Matti Nykaenen, a trzy razy Austriak Andreas Goldberger.

Zdobywcy Pucharu Świata w skokach narciarskich (od 1980 roku):

  • 1980 Hubert Neuper (Austria)
  • 1981 Armin Kogler (Austria)
  • 1982 Armin Kogler (Austria)
  • 1983 Matti Nykaenen (Finlandia)
  • 1984 Jens Weissflog (NRD)
  • 1985 Matti Nykaenen (Finlandia)
  • 1986 Matti Nykaenen (Finlandia)
  • 1987 Vegaard Opaas (Norwegia)
  • 1988 Matti Nykaenen (Finlandia)
  • 1989 Jan Bokloev (Szwecja)
  • 1990 Ari-Pekka Nikkola (Finlandia)
  • 1991 Andreas Felder (Austria)
  • 1992 Toni Nieminen (Finlandia)
  • 1993 Andreas Goldberger (Austria)
  • 1994 Espen Bredesen (Norwegia)
  • 1995 Andreas Goldberger (Austria)
  • 1996 Andreas Goldberger (Austria)
  • 1997 Primoż Peterka (Słowenia)
  • 1998 Primoż Peterka (Słowenia)
  • 1999 Martin Schmitt (Niemcy)
  • 2000 Martin Schmitt (Niemcy)
  • 2001 Adam Małysz (Polska)
  • 2002 Adam Małysz (Polska)
  • 2003 Adam Małysz (Polska)
  • 2004 Janne Ahonen (Finlandia)
  • 2005 Janne Ahonen (Finlandia)
  • 2006 Jakub Janda (Czechy)
  • 2007 Adam Małysz (Polska)
  • 2008 Thomas Morgenstern (Austria)
  • 2009 Gregor Schlierenzauer (Austria)
  • 2010 Simon Ammann (Szwajcaria)
  • 2011 Thomas Morgenstern (Austria)
  • 2012 Anders Bardal (Norwegia)
  • 2013 Gregor Schlierenzauer (Austria)
  • 2014 Kamil Stoch (Polska)
  • 2015 Severin Freund (Niemcy)
  • 2016 Peter Prevc (Słowenia)
  • 2017 Stefan Kraft (Austria)
  • 2018 Kamil Stoch (Polska)

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