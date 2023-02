Kamil Stoch zaczął się wypowiadać po wycofaniu się z Pucharu Świata, co już jest dużym wydarzeniem. W rozmowie z TVP Sport stwierdził, że potrzebował czasu, by odpocząć, oczyścić głowę i przestać myśleć o skakaniu. Czas na nowy rozdział.

Kamil Stoch wraca do dużego skakania

Polski zespół postanowił się przed imprezą zatrzymać się w austriackim ośrodku wypoczynkowym Faker See. To bardzo blisko Planicy, zaledwie 35 km od miejsca mistrzostw świata. I to o tym fakcie Kamil Stoch mówi, że "trochę mu przykro". - Mam bowiem z Planica i Kranjską Gorą bardzo dobre wspomnienia. To tutaj się zaręczyłem - mówi polski skoczek. - Uwielbiam Planicę, Kranjską Gorę, całą tę okolicę i jej atmosferę. Z jednej więc strony to dobrze, że zaszyjemy się na uboczu, gdzie jest spokój, ale z drugiej strony trochę szkoda.