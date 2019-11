Gdy fabryka marzeń „Robert Lewandowski i spółka” przygotowuje się do ostatniego występu w tym roku, 400 km na południe od Warszawy formę szlifuje ta, która przejmie od niej pałeczkę w zimie. "Kamil Stoch, Dawid Kubacki i spółka" urzędują w Zakopanem, ale jeszcze w tym tygodniu przeniosą się na śnieg w Wiśle-Malince, gdzie za 10 dni zainaugurują Puchar Świata.

Zimową scenerię trenującym na Wielkiej Krokwi skoczkom zapewniały nie tylko lodowe tory najazdowe, ale też śnieg, którym przyprószyło w górnej części stolicy polskich Tatr. Nie mogło się obyć też bez wiatru, który zakręcił i skrócił wczorajsze próby.

W Dzień Niepodległości nowy trener "Biało-Czerwonych" Michal Doleżal miał przedsmak tego, co mu przyjdzie udźwignąć na barkach: oczekiwania 40-milionowego narodu. Jakże rozbudzone po erze Stefana Horngachera. Austriak, po burzliwym przeciąganiu liny "zostanie czy odejdzie" wybrał ofertę Niemców, u których mieszka razem z żoną-Niemką. PZN wpadł na pomysł, by nie silić się na nowe trenerskie wynalazki, tylko oddać zespół skromnemu, inteligentnemu Czechowi. Michal Doleżal w sztabie był od trzech lat i dokonywał cudów, by kombinezony Orłów były na światowym poziomie, a nawet go przewyższały.

Teraz, oprócz kombinezonów, które Doleżal tylko sporadycznie będzie doglądać, mamy odskoczyć stawce owianymi już mitem butami z Krapkowic. Dyrektor kadry Adam Małysz i lider Kamil Stoch chórem podkreślają, że nie dość, że najlepsze na świecie, to jeszcze nasze, polskie i robione błyskawicznie, na zamówienie, wedle preferencji każdego zawodnika. W ten oto sposób, po firmie "Supersnow" z Maniów, która zaśnieża skocznie i stoki nawet w dodatnich temperaturach, mamy kolejną żywą reklamę hasła: "Polak potrafi".

Na pierwszy ogień poszedł Piotr Żyła. Jak zawsze czarował uśmiechami i jak rzadko wypalił konkretami. Gdy poprosiliśmy go o obliczenie przewagi, jaką dają nowe buty, odparł:

- Sześć i pół do siedmiu metrów na skoczni normalnej, sześć na małej i do 10 metrów na mamucie - wyliczał Żyła.

- Wreszcie mamy coś, dzięki czemu odskoczyliśmy światu. Norwegowie już zazdroszczą - mówił z szelmowskim uśmiechem Adam Małysz.

- W skokach trwa nieustanny wyścig na nowinki technologiczne, ale szczęśliwie jesteśmy w takim momencie, że to my odskoczyliśmy konkurencji - cieszy się Doleżal.

Różne były sytuacje z odejściem trenera Horngachera. My jako grupa mocno to odczuliśmy. Koniec sezonu był bardziej na przetrwanie, a nie na rywalizację, co było dla mnie przykre. Zawsze chcę rywalizować Kamil Stoch

Na nowe buty cmokają wszyscy, za wyjątkiem Dawida Kubackiego. Zwycięzca klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Świata skacze na razie w starych, gdyż uzyskuje w nich lepsze odległości.

Nie tylko na wypadek ewentualnego kryzysu kadra A ma dwóch policjantów. Tym dobrym jest Doleżal, a złym jego asystent Grzegorz Sobczyk, który potrafi przemówić donośnym tonem.

Pozycja najazdowa i prędkości najazdowe w okresie przygotowawczym były konikami Kamila Stocha. - Pod względem prędkości powinienem się kręcić w środku stawki, a to da mi większy margines błędu. Nie będę skazany na idealne skoki, by wygrywać, tak jak się to działo wówczas, gdy traciłem 1,5-2 km/h do najlepszych - analizował trzykrotny mistrz olimpijski.

To co działo się w drugiej części zeszłego sezonu nazwał błędnym kołem: kiepska pozycja najazdowa obniżała prędkość najazdu, przez co odbicie było za bardzo do góry, albo w dół, co z kolei zabierało mu prędkość lotu, a w efekcie samą odległość.

Czas goi rany. Minione siedem miesięcy od burzliwego odejścia Stefana Horngachera zaleczyło je do tego stopnia, że Kamil zwierzył się, przez nikogo niepytany:

- Różne były sytuacje z odejściem trenera Horngachera. My jako grupa mocno to odczuliśmy. Koniec sezonu był bardziej na przetrwanie, a nie na rywalizację, co było dla mnie przykre. Zawsze chcę rywalizować - wyjaśnił lider ekipy.

Nie potrzebował nawet nabrania powietrza, by błyskawicznie zaświecić promyk:

- Mam nadzieję, że ten sezon będzie inny. Czuję się bardzo dobrze. Jako grupa wyglądamy świetnie, mamy najlepszy sztab, jaki możemy sobie wymarzyć - ogłosił z radością.

Gdy zagailiśmy, że słowo klucz to nowe buty, zaprzeczył:

- Nie, słowo klucz to dobry skok!

- Ale Piotrek Żyła wyliczył, że one zagwarantują mu lepszą odległość nawet o siedem metrów - nie daliśmy za wygraną.

- Daj mu Boże! - wykrzyknął w swoim stylu Kamil Stoch, z uśmiechem od ucha do ucha.

- Oczywiście, czuć różnicę w nowych butach. Wielkie słowa uznania i podziękowania w stronę sztabu. Mamy producenta butów skokowych. Z byłym, który miał monopol bywało różnie z terminowością. Obecnie nie musimy się martwić o to. Buty będą na czas. Poza tym, mamy swoje. Dobre, bo polskie - punktował Kamil.

- Najważniejsze, że nic nie utrudniają, pomagają w prowadzeniu nart w locie, a przede wszystkim są dobrej jakości - uzasadnił.

Istotne też, że skoczkowie unikną przebojów jak ten z Trondheim, z 2017 r., gdy monopolistyczny producent nie dostarczył butów na czas liderowi Orłów.

- Na szczęście PZN-owy elf dostarczył te buty na skrzydłach - wspominał Kamil.

Maciej Kot pochwalił dobrą atmosferę w kadrze.

- Mamy też wzajemne zaufanie, które jest bardzo ważne przy zmianie trenera. Michał jest bardzo dobrze znaną postacią i bardzo szanowaną, więc od razu mogliśmy ruszyć do przodu z realizacją planu. Dla mnie duże znaczenie miało to, że nasz plan był zbieżny - mieliśmy takie same odczucia - zaznaczył zakopiańczyk.

Prostota i powrót do źródeł - na to stawia Doleżal. - Poprawiamy najdrobniejsze rzeczy, jak choćby start z belki, od którego wszystko się zaczyna - tłumaczy Kot.

Czeski szkoleniowiec nie miał kłopotów ze znalezieniem wspólnego języka ze skoczkami, każdego chwali za postępy. Pierwsza weryfikacja już w Wiśle-Malince.

Michał Białoński, Zakopane