Kamil Stoch ma problem. Ekspert z radykalną radą. To byłby szok

To mogło nieco frustrować Stocha, ale w wywiadach przed obecnym sezonem podkreślał, że podchodzi do niego z dużym optymizmem i wiarą w to, że wciąż jego dobre skoki pozwolą mu znajdować się w gronie najlepszych na świecie. Trzeba jednak powiedzieć, że optymizm miał prawo nieco się zmniejszyć po pierwszym konkursie tego sezonu. Na skoczni w Ruce Stoch zawsze miał problemy.

Kamil Stoch ma problem. Kazimierz Długopolski z radykalną radą

Nie inaczej było także tym razem. Polak nie wszedł nawet do drugiej serii, co jest dla niego dużym rozczarowaniem. Pojawiły się nawet głosy, że być może należałoby już skupić się na treningu, odpuszczając starty w zawodach. Brzmi to nieco kuriozalnie, gdy weźmiemy pod uwagę, że jesteśmy po zaledwie jednym inauguracyjnym konkursie. Do tego grona dołączył się także Kazimierz Długopolski.