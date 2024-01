Kamil Stoch ledwo mógł wykrztusić słowa. Gorzkie wyznanie naszego mistrza

Katastrofa Kamila Stocha. Nasz mistrz mówił otwarcie: mam poczucie, że zawodzę

Z wyżej notowanych zawodników od Stocha gorzej wypadli tylko Norweg Halvor Egner Granerud , który był 42. i Słoweniec Timi Zajc , który uzyskał... 61 metrów, a potem został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon. Ten pierwszy nie miał jednak problemów z tym, by porozmawiać z mediami . Zresztą podobnie było na Turnieju Czterech Skoczni, kiedy przepadł w Oberstdorfie w pierwszej serii. Po tym, co się tam zdarzyło, rozmawiał cierpliwie z mediami z całego świata.

Jeżeli chodzi o Stocha, to wydawało się, że złapał już pewną stabilizację, a teraz w konkursach w kraju, zacznie robić kolejne kroki w kierunku czołówki. Tak się jednak nie stało. Nie widać u naszego mistrza radości z tego, co robi. Chodzi przygaszony, a do tego teraz jeszcze był wściekły jak osa po tym, co stało się w Wiśle.