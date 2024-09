Do zdarzenia na Wielkiej Krokwi doszło w czwartek (19 września). Dzień później Kamil Stoch nie pojawił się już na treningu. Kolano było spuchnięte. Badanie zostało zaplanowane dopiero na poniedziałek (23 września). Do tego czasu leczenie było zachowawcze.

Skoki narciarskie. Uraz Kamila Stocha. Lekarz kadry przekazał dobre wieści

- Jestem przekonany, że do tego czasu wszystko z kolanem Kamila będzie w jak najlepszym porządku. Co do startu w mistrzostwach Polski, to jest jeszcze niewiadoma. Będziemy w kontakcie - podkreślił doktor Winiarski.