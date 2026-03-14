Kamil Stoch kompletnie bezradny. To jego ostatni cel. Sytuacja robi się bardzo trudna

Kamil Stoch do ostatniego w swojej karierze sezonu w cyklu Pucharu Świata przystępował z jasnymi nadziejami. Nasz mistrz zapowiadał, że celem jest walka o największe laury na czele z medalem olimpijskimi. Pierwsze konkursy potwierdzały te nadzieje, bo Stoch był bardzo blisko czołówki.

Sytuacja zmieniła się po nieudanym występie w Kussamo. Po tym kompletnie posypała się technika u naszego mistrza i Stoch zaczął tracić do najlepszych coraz więcej. Niestety nie zdołał już zniwelować tej różnicy. Trafiały się lepsze próby, ale nie zobaczyliśmy odpowiedniej regularności.

Gorąco za plecami Stocha. Klasyfikacja Pucharu Świata

To sprawiło, że po Stoch w Lahti zmienił cel. Przyznał, że teraz dla niego najważniejszy jest start w ostatnim konkursie sezonu - niedzielnych zawodach w Planicy. W tychże wystąpi tylko najlepsza trzydziestka klasyfikacji Pucharu Świata. 38-latek do weekendu w Oslo przystępował z pozycji w TOP30.

Po piątkowych kwalifikacjach do sobotnich zawodów sytuacja się jednak skomplikowała. Stoch bowiem nie zdołał awansować do konkursu. To otworzyło szansę przed goniącymi go rywalami. Miejsce w TOP20 zajął w nich Tomofumi Naito, który tym samym zepchnął Kamila na 29. pozycję.

Punkty zdobyli także: Pius Paschke czy Andreas Wellinger. Obaj Niemcy odskoczyli Stochowi w klasyfikacji. Obecnie sytuacja wciąż kształtuje się na tyle korzystnie, że Kamil w tym momencie udział w tych zawodach ma pewny. Przed nami jednak jeszcze jedne zawody w Oslo, a potem trzy konkursy na obiektach mamucich.

Klasyfikacja PŚ po sobotnim konkursie w Oslo:

1. Domen Prevc - 1894 pkt

2. Ryoyu Kobayashi - 1173 pkt

3. Daniel Tschofenig - 1049 pkt

...

17. Kacper Tomasiak - 384 pkt

27. Pius Paschke - 207 pkt

28. Tomofumi Naito - 186 pkt

29. Kamil Stoch - 182 pkt

30. Piotr Żyła - 160 pkt

31. Karl Geiger - 149 pkt

39. Maciej Kot - 85 pkt

41. Paweł Wąsek i Dawid Kubacki - 54 pkt

69. Aleksander Zniszczoł - 3 pkt

70. Klemens Joniak - 2 pkt

Warto dodać, że już dziś wiemy, że udział w konkursie zapewni zajęcie nawet 31. miejsca w klasyfikacji generalnej po zawodach rozegranych 28 marca. Wynika to z faktu, że z powodu kontuzji z dalszej rywalizacji wycofał się Jan Hoerl. W poprzednich sezonach w Planicy z powodu nie chciał skakać także Philipp Raimund, który jest piąty.

Kamil Stoch zaczyna swój ostatni sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich

Dla Kamila Stocha to będą ostatnie skoki w Zakopanem w ramach Pucharu Świata

Kamil Stoch

