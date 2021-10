Kamil Stoch jednym wpisem potwierdził dobre wieści. "Z uśmiechem na ustach"

Skoki Narciarskie

Kamil Stoch wcale nie zamierza kończyć kariery sportowej, jak mogli obawiać się niektórzy kibice. Wręcz przeciwnie. Z zapałem i uśmiechem na ustach zabrał się do pracy, by jak najlepiej przygotować się do nowego sezonu Pucharu Świata. Dobre wieści o pełnym powrocie do treningów przekazał na Instagramie. Kibice są zachwyceni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Kamil Stoch: Mam świadomość swojego potencjału. Wideo INTERIA.TV