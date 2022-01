Kamil Stoch przechodzi przez trudny okres. Nasz skoczek został wycofany z rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni, by odpocząć, przewietrzyć głowę i popracować indywidualnie.

W weekend Polak miał pojawić się na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, by wrócić do rywalizacji w Pucharze Świata. Niestety, podczas rozgrzewki nabawił się urazu kostki, co wykluczyło go z udziału w konkursie.



Skoki narciarskie: PŚ w Zakopanem. Ogromne osłabienie naszej kadry skoczków

Dodatkowo w Zakopanem nie wystąpią także Paweł Wąsek oraz Dawid Kubacki, którzy otrzymali pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa , co stanowi ogromne osłabienie naszej kadry.



- Wyczynowi sportowcy w wieku Kamila Stocha są pod względem ortopedycznym bardzo młodymi ludźmi z bardzo wysokimi zdolnościami regeneracyjnymi. To w połączeniu z wytrenowaniem i najlepszą z możliwych opieką medyczną prawdopodobnie zdecydowanie skróci powrót do pełnej dyspozycji fizycznej - powiedział w rozmowie z PAP lekarz ortopeda Wojciech Kruk.



Jak przyznał, długość rehabilitacji Kamila Stocha będzie zależna od tego, jaka część torebki stawowej, które więzadło i w jakim stopniu zostały uszkodzone.



- Bo stopni jest kilka. Najczęściej, bo aż w 70 procentach przypadków przy takim urazie, jakiego doznał nasz skoczek, dochodzi do uszkodzenia więzadła strzałkowo-skokowego przedniego. Wtedy konsekwencje ocenia się po kilku tygodniach od fazy ostrej urazu. Zazwyczaj to nie wymaga zabiegu operacyjnego, lecz leczenia zachowawczo-rehabilitacyjnego i jest to wtedy sprawa absolutnie do wygojenia - wyjawił Kruk.



Skoki narciarskie. Kamil Stoch jak... Robert Lewandowski?

Kiedy więc Kamil Stoch będzie mógł wrócić na skocznie?



- Jeżeli chodzi o sportowca-zawodowca na tym poziomie, co Kamil Stoch, i biorąc pod uwagę, że uraz nie powstał na skoczni, to przy na pewno bardzo intensywnie prowadzonych działaniach rehabilitacyjnych, wspomaganych farmakologicznie, leczenie może potrwać znacznie krócej (niż u przeciętnego człowieka - przyp. red.). W założeniu, z medycznego punktu widzenia, 4-6 tygodni rehabilitacji jest wymagane, ale jeżeli nic jeszcze bardziej poważnego nie wykryto, to być może będzie podobnie jak to było w ubiegłym roku u Roberta Lewandowskiego przy urazie więzadła pobocznego kolana. Przerwa miała potrwać 6-8 tygodni, a na boisko wrócił po czterech - przyznał Kruk.



- Uprawiający sport wyczynowo Stoch czy Lewandowski, patrząc na dyscyplinę, "mają swoje lata", ale pod względem ortopedycznym to są jednak bardzo młodzi ludzie. Oznacza to, że ich zdolności regeneracyjne są naprawdę bardzo wysokie. W połączeniu z wytrenowaniem i w obu przypadkach najlepszą z możliwych opieką lekarsko-rehabilitacyjną, czas powrotu do pełnej dyspozycji fizycznej może zostać zdecydowanie skrócony - dodał.

