To nie jest zbyt udany sezon polskich skoczków, w tym dla Kamila Stocha. Na domiar złego tuż przed konkursem Pucharu Świata w Zakopanem, kiedy to "Orzeł z Zębu" po krótkiej przerwie miał wrócić na skocznię, doszło do przykrego w skutkach zdarzenia. Na rozgrzewce Stoch doznał urazu kostki, który na pewien czas wykluczył go z intensywnych treningów i zawodów.

Dzięki pracy własnej oraz lekarzy i rehabilitantów Kamil wrócił do zdrowia, a jego wyjazd na igrzyska olimpijskie w Pekinie nie został jedynie w sferze sportowych marzeń.



STOCH ODDAŁ PIERWSZE SKOKI. LEKARZ KADRY KOMENTUJE



Optymizm w serca polskich kibiców przed igrzyskami w Pekinie wlał piątkowy prolog Pucharu Świata w Willingen, podczas którego Kamil Stoch skakał wyśmienicie.





Kamil Stoch: żona Ewa Bilan-Stoch, historia małżeństwa, życie prywatne, rodzice, siostry, wiek, Instagram

Kamil Stoch w maju bieżącego roku skończy 35 lat. Jest synem Krystyny Stoch (kobieta pracuje w Urzędzie Miasta w Zakopanem) i Bronisława Stocha (jest psychologiem sądowym i klinicznym). Sportowiec ma dwie siostry: Annę (ur. 1983) i Natalię (ur. 1985).



7 sierpnia 2010 roku w kościele paulinów na Bachledówce we wsi Czerwienne wziął ślub z Ewą Bilan. Para poznała się w 2006 roku podczas zawodów w Planicy. Ciekawostką jest, że Ewa Bilan-Stoch jest starsza od męża o 2 lata. Po 3 latach od pierwszych randek skoczek oświadczył się ukochanej.

Wziąłem ślub dość wcześnie, ale chciałem wracać do kogoś, kto będzie czekał na mnie w domu. Nie rodzice, ale ktoś, z kim mogę pogadać o wszystkim, przytulić się czy wyjść na kolację. Takim jestem typem człowieka i cieszę się, że znalazłem najbardziej odpowiednią osobę opowiadał sportowiec w rozmowie opublikowanej na YouTubie przez firmę Blachotrapez.

Od czasu do czasu na profilu na Instagramie pojawiają się wspólne zdjęcia "Orła z Zębu" i jego żony. W mediach społecznościowych Stoch ujawnia też nieraz kulisy swojego życia prywatnego.



OJCIEC KAMILA STOCHA UJAWNIA PRAWDĘ O MAŁŻEŃSTWIE SYNA. ZNAMIENNE SŁOWA



Czy Kamil Stoch ma dzieci?

Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch nie mają dzieci.



O tym jeszcze nie myślimy. Wolałbym, żeby dziecko miało ojca, a nie oglądało go w telewizji. Czas pokaże, jak ułoży się ta kwestia miał niegdyś wyjaśniać Stoch cytowany przez "Fakt".

Gdzie mieszka Kamil Stoch? Jak wygląda dom skoczka i jego żony, Ewy Bilan-Stoch

Skoczek narciarski oraz jego żona zamieszkali w Zębie, rodzinnej miejscowości Kamila. Ich dom robi ogromne wrażenie. Część osób określa go nawet mianem "góralskiego pałacu". Co ciekawe, mieści się on przy ulicy... Kamila Stocha. Ma cztery kondygnacje i spełnia najnowsze wymogi technologiczne. Autorem projektu jest Adam Bukowski.



Budowa zaczęła się w 2014 roku. Tuż po zdobyciu przez sportowca dwóch złotych medali igrzysk olimpijskich w Soczi Stoch dostał od mieszkańców Zębu kamień węgielny i sosręb, główną belkę do podtrzymywania stropu w konstrukcji domu.



