Nasz skoczek był w ostatnich dniach nieco przeziębiony, ale to raczej nie miało wpływu na to, co działo się na skoczni.

Kamil Stoch: traktuję ten skok, jakby go nie było

- To są pierwsze skoki w sezonie. W Ruce zazwyczaj bywało trudno. Mam sporo problemów z pozycją najazdową i rozbiegiem, na którym jest krótkie i ostre przejście. Zacząłem z bardzo niskiego pułapu. Ten pierwszy skok to był wypadek przy pracy. Posypało się w nim wszystko. Od początku do końca. Wymazuję go i traktuję tak, jakby w ogóle go nie było. Później jednak konsekwentnie realizowałem zadania, jakie otrzymywałem - powiedział Kamil Stoch w rozmowie z Interia Sport.