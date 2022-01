Kamil Stoch do dziennikarza: Nie kop już pod tym, co mówię

Skoki Narciarskie

- Problem nie jest w warunkach. Problem jest u mnie, w technice. Coś nie funkcjonuje i muszę to znaleźć - powiedział Kamil Stoch po nieudanym konkursie w Innsbrucku w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Gdy dziennikarz Eurosportu próbował go dopytywać, odrzekł zrezygnowany: - Nie kop pod tym, co mówię.

Zdjęcie Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch w Innsbrucku / Philipp Guelland / PAP