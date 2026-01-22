Kamil Stoch chorążym reprezentacji Polski. Tak Niemcy potraktowali Polaków

Nasi skoczkowie spędzili pół dnia na skoczni do lotów, dlatego już przebierali nogami, by jak najszybciej zjeść kolację, bo jeszcze wieczorem czekały ich "atrakcje" zafundowane przez gospodarza mistrzostw świata w lotach narciarskich, czyli Niemców.

Czasu było niewiele, bo kilkanaście minut po godz. 18.00 Biało-Czerwoni odjechali ze skoczni na kolację, a przed 20.00 musieli się stawić nieopodal Oberstdorf Haus, gdzie odbywała się ceremonia otwarcia.

Kamil Stoch niósł flagę, nie wszyscy Polacy pojawili się na ceremonii

Nie zabrakło na niej występu miejscowej kapeli ludowej, która dała popis gry na rogach alpejskich. Była też bardziej nowoczesna kapela, a także tancerki. Były występy oficjeli i oficjalne otwarcie 29. Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich, które Oberstdorf organizuje po raz siódmy w historii.

Oczywiście na ceremonii stawiła się reprezentacja Polski, choć w niepełnym składzie. Flagę niósł Kamil Stoch, dla którego to jest pożegnanie z MŚ w lotach, choć spiker nie zająknął się na ten temat. W naszej drużynie zabrakło tylko Klemensa Joniaka, który w tym momencie był pewnie w połowie drogi do austriackiego Eisenerz, gdzie wystąpi w weekend w Pucharze Kontynentalnym.

- W sumie 30 minut w drodze - tam i z powrotem - żeby pokazać się kibicom na minutę - żalił się Maciej Kot.

Po tym, jak nasi skoczkowie zaprezentowali się publiczności, musieli oni nieco poczekać na Piotra Żyłę, bo ten wdał się jeszcze w rozmowy z Japończykami.

- Ja to bym jeszcze chętnie chwilę tu został - mruknął 39-latek, a koledzy tylko krzyknęli: - Pieter, jedziemy?! I ten tylko im przytaknął. I to był krótki występ Polaków.

W piątek już czas rywalizacji i oby na skoczni do lotów też nie było tak krótko.

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Reprezentacja Polski na ceremonii otwarcia MŚ w lotach Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Klemens Joniak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Kamil Stoch IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler Newspix.pl

Piotr Żyła EXPA/Tadeusz Mieczyński Newspix.pl