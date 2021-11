As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Maria Andrejczyk 6.68% Iga Baumgart-Witan 2.42% Jan Błachowicz 1.86% Patryk Dobek 3.19% Jan-Krzysztof Duda 2.12% Kajetan Duszyński 2% Paweł Fajdek 2.76% Maryna Gąsienica-Daniel 0.85% Małgorzata Hołub-Kowalik 1.72% Hubert Hurkacz 5.72% Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 1.95% Natalia Kaczmarek 1.77% Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 1.98% Malwina Kopron 1.56% Dawid Kubacki 3.17% Bartosz Kurek 2.87% Wilfredo Leon 3.67% Robert Lewandowski 7.84% Natalia Maliszewska 1.15% Tadeusz Michalik 0.66% Aleksandra Mirosław 0.8% Katarzyna Niewiadoma 1.6% Wojciech Nowicki 2.99% Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 0.98% Kamil Stoch 3.92% Iga Świątek 7.08% Justyna Święty-Ersetic 5.1% Dawid Tomala 3.21% Anita Włodarczyk 8.15% Karol Zalewski 1.3% Bartosz Zmarzlik 3.76% Piotr Żyła 5.17%

głosów: 9953





- Nie potrzebuję więcej motywacji, mam jej wystarczająco, żeby wstawać rano, męczyć się podczas treningów i doprowadzać się do kresu wytrzymałości fizycznej i psychicznej, żeby być coraz lepszym. To mnie właśnie motywuje! Chcę poprawy jakości swoich skoków. Mam świadomość, że gdzieś jest granica, że przyjdzie moment, w którym nie będzie się dało zrobić nic więcej, ale myślę, że sama droga do idealnego skoku, jest super przygodą. No i tym, co mnie napędza do działania - powiedział Stoch w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Przed Stochem i resztą polskiej kadry inauguracja Pucharu Świata, która w tym roku odbędzie się na skoczni w Niżnym Tagile. Właśnie tam skoczkowie będą rywalizować o pierwsze punkty, choć jak wiadomo, niema, wszyscy skupiają się przede wszystkim na olimpijskiej rywalizacji w Pekinie. "Orzeł z Zębu" ma w swoim dorobku już trzy złote medale olimpijskie i jeden brązowy w drużynie, ale jak sak mówi, wcale nie ma dość.



- Każde kolejne igrzyska to dla mnie jeszcze większe święto. Doceniam coraz bardziej pobyt na tej imprezie. I tak samo jest teraz - mam nadzieję, że to będzie długo wyczekiwana impreza, podczas której chcę się cieszyć z obecności - powiedział Stoch.



Co ciekawe, wielki rywal Polaka Halvor Egner Granerud w rozmowie z "VG" stwierdził, że dla niego priorytetem jest jednak walka o Kryształową Kulę, a igrzyska są dopiero celem numer dwa. Być może to tylko asekuranctwo, bo przecież w Pekinie Norweg będzie uchodził za jednego z faworytów.



Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie /INTERIA.PL