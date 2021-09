Lider naszej kadry zaprezentował się na skoczni po raz pierwszy od... marca i finałowych konkursów Pucharu Świata. Skoczek z Zębu podczas treningów i kwalifikacji plasował się w okolicach drugiej dziesiątki. Jak pokazał konkurs - nie było to przypadkiem.

Same zawody były jednak dla Stocha rozczarowaniem. - Było za dużo pomysłów. Za bardzo miałem namieszane w głowie i do końca nie wiedziałem, co mam zrobić - analizował. Przyznał też, że czuł frustrację i "za dużo kombinował".



Sobotni konkurs wygrał Yukia Sato z Japonii. Najlepszy z naszych zawodników - Piotr Żyła zajął siódme miejsce.



TC

