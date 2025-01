Kamil Stoch był na krawędzi, 50 metrów do czołówki. "Panie Boże dopomóż"

Na weekend Pucharu Świata w Oberstdorfie pojechało pięciu Polaków: Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła i Kamil Stoch. W sobotniej rywalizacji indywidualnej na niemieckim mamucie (HS235) zobaczymy każdego z nich. Pierwszych czterech dość łatwo wywalczyło przepustkę do konkursu w piątkowych kwalifikacjach . Nie można tego powiedzieć o Kamilu Stochu, o którym można powiedzieć, że dostał się do zawodów tylnymi drzwiami.

PŚ w Oberstdorfie: Kamil Stoch drżał w kwalifikacjach. "Nie było wysokości"

- Skoki treningowe były normalne, solidne. W kwalifikacjach starałem się robić to samo co przedtem. Być może znowu docisnęło mnie zaraz za przejściem i przez to nawet nie użyłem nóg, tylko to było wszystko takie bez energii przerzucone do przodu. Przez to w ogóle nie było wysokości zaraz nad bulą. Włączyło się: "Panie Boże dopomóż!" - przyznał Kacprowi Merkowi przed kamerą Eurosportu.