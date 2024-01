W czwartek 11 stycznia w Skrzypnem odbyła się uroczystość pogrzebowa mistrza świata juniorów z 2004 roku Mateusza Rutkowskiego. Przykra wieść o jego śmierci obiegła media kilka dni wcześniej. W ostatnim pożegnaniu 37-letniego skoczka narciarskiego udział brali nie tylko bliscy i przyjaciele, ale również ludzie, którzy mieli okazję współpracować z nim za czasów jego sportowej kariery. Polski Związek Narciarski reprezentował jego prezes, Adam Małysz.



Wcześniej we wzruszających słowach Rutkowskiego wspominał jego pierwszy trener , Józef Jarząbek. Informacja o śmierci ekspodopiecznego była dla niego ogromnym szokiem. Widywali się dość regularnie, lecz nie dostrzegał u niego żadnych poważniejszych problemów ze zdrowiem. Z jego wiedzy wynika, że Mateusz mógł doznać zatoru.

"Nie ważył już 60 kg, tylko może koło 80 kg, zrobił się trochę tęższy, ale żeby coś mu dolegało... Nic nie mówił. Normalnie wyglądał, zwyczajnie się poruszał i zachowywał bez zmian. Jeśli skrzep oderwał się od żyły i zatkał serce, to mało który młody człowiek - z tego co wiem z rozmów z lekarzami - jest w stanie to przeżyć. Podobno starsza osoba ma większą szansę się uratować" - tłumaczył w rozmowie z Arturem Gacem z Interii Sport.

Przy okazji, niejako na kanwie historii Mateusza Rutkowskiego, zaapelował do rodziców oraz szkoleniowców młodych sportowców. Chodzi o większa uważność, pełne zaangażowanie i troskę.

Przede wszystkim miałbym apel do rodziców i trenerów, żeby w momencie, gdy przychodzi sukces, z pełnym zaangażowaniem zająć się takim zawodnikiem. Nie mówię tutaj nawet o alkoholu czy innych używkach, ale taki człowiek może po prostu tego psychicznie nie wytrzymać. W sekundzie pojawia się ogromna presja. Jesteś mistrzem i od razu pojawiają się wymagania, że powinieneś cały czas wygrywać i oczekiwania ani przez chwilę nie maleją. Presja, presja i jeszcze raz presja... Nieraz ci młodzi chłopcy nawet nie śpią, tak przeżywają to wszystko, co się wokół dzieje. Nierzadko finał jest taki, że bardzo utalentowani zawodnicy kończą się dlatego, że nie są w stanie poradzić sobie w takiej rzeczywistości ~ - powiedział.

Z prośbą spieszy też kolega 37-latka ze skoczni, Kamil Stoch.

Kamil Stoch zdradził, z czym zmagał się w trakcie zawodów w Innsbrucku / PZN / PZN

Kamil Stoch zapytany o Mateusza Rutkowskiego. "Każdy powinien się zreflektować"

12 stycznia startują kwalifikacje do premierowego PolSKIego Turnieju . Pierwsze zawody odbędą się w Wiśle, potem rywalizacja przeniesienie się do Szczyrku, a dalej do Zakopanego. Na chwilę przed rozpoczęciem zawodów zorganizowano oficjalną konferencję prasową, na której pojawił się m.in. Kamil Stoch. Skoczek poproszony został o powiedzenie kilku słów o Mateuszu Rutkowskim, z którym w 2004 roku zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym na mistrzostwach świata juniorów.

"Myślę, że to nie jest czas i miejsce na te wspominki. Dziś był pogrzeb i to był czas na to, aby coś powiedzieć. Natomiast byłem członkiem drużyny, w której był Mateusz. Jeśli chodzi o sport, to będzie go brakowało. Jego historia może być przestrogą dla wszystkich. Trzeba się zastanowić, jak należy zapobiegać takim sytuacjom. Każdy powinien się zreflektować, czy dostrzega kogoś, kto potrzebuje pomocy" - ocenił Stoch.

Mateusz Rutkowski i Adam Małysz / Grzegorz Jakubowski / Agencja FORUM

Nowość na turnieju w skokach narciarskich w Polsce. Kamil Stoch komentuje

Kamil Stoch zadeklarował, że udało mu się odpocząć po intensywnym Turnieju Czterech Skoczni i razem z całą drużyną wyczekuje startów przed własną publicznością, która jego i kolegów "zawsze wspiera i niesie z niewyobrażalną mocą". Z dużą ciekawością przyjmuje zwłaszcza pewną nowość, czyli konkurs duetów.

Jestem otwarty na wszelkie nowe propozycje, jeśli chodzi o konkursy. To urozmaicenie również dla kibiców, żeby mogli przeżyć te emocje w trochę inny sposób, przy innych konkurencjach. Lecz nigdy nie powinno być to zmieniane kosztem innych zawodów, czyli normalnych konkursów drużynowych ~ - stwierdził.

Na 12 stycznia na godzinę 16.00 zaplanowano oficjalny trening w Wiśle, dwie godziny później rozpoczną się kwalifikacje. 13 stycznia o godzinie 16.00 wystartuje konkurs duetów, o których wspominał Stoch, a dzień później o tej samej porze konkurs indywidualny.

Kamil Stoch / AFP

Kamil Stoch / AFP