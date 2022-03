Kadrowicze poprosili o to dziennikarza. Wymowny gest

Przypomnijmy: w piątek czeski szkoleniowiec przekazał, że jego umowa z PZN nie zostanie przedłużona. Dzień później, po "drużynówce" Żyła, Stoch i Kubacki w swoich wypowiedział otwarcie przyznali, że mają spore zastrzeżenia do postawy włodarzy. Lider kadry zadeklarował, że zamierza walczyć o to, by "Dodo" z nią pozostał.

PŚ w Planicy. Wymowny gest skoczków

Doleżal słowami podopiecznych był wyraźnie poruszony i przed kamerą "Eurosportu" z trudem ukrywał łzy. Skoczkowie zdecydowali się jednak na jeszcze jeden, zupełnie inny gest pod adresem trenera. Dziennikarz "Skijumping.pl", Dominik Formela opublikował w sieci zdjęcie zawodników ze szkoleniowcem dodając, że to właśnie kadrowicze o takie poprosili.

Wpis w serwisie Twitter, do którego dołączono zdjęcie cieszy się w sieci wielką popularnością. Polubiło go ponad 2000 użytkowników.

Co dalej ze szkoleniowcem? Sytuacja wydaje się mocno patowa. Według doniesień "Sport.pl" władze PZN we wtorek planują spotkanie, które być może pozwoli rozwiać choć część wątpliwości.