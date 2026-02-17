Kacper Tomasiak zdradził kulisy szalonego konkursu. Teraz ma pewne obawy

W skrócie Kacper Tomasiak zdobył trzy medale na jednych zimowych igrzyskach olimpijskich, co nie zdarzyło się wcześniej żadnemu polskiemu skoczkowi.

Jako 19-latek Tomasiak został siódmym najmłodszym potrójnym medalistą olimpijskim w historii ZIO, dokonując tego w trudnych warunkach pogodowych.

Po powrocie z igrzysk Tomasiak wyraził obawy dotyczące swojej rosnącej popularności i niepewności co do przyszłości.

Kacper Tomasiak jeszcze kilka miesięcy temu był mało znanym skoczkiem i w ogóle nie myślał o wyjeździe na zimowe igrzyska olimpijskie. Znakomicie jednak zadebiutował w Pucharze Świata, a teraz wyrósł na jedną z wielkich gwiazd tego sportu. A to wszystko niespełna miesiąc po 19. urodzinach.

Tomasiak z zimowych igrzysk olimpijskich wrócił z trzema medalami. Żaden polski skoczek nie stał tyle razy na podium w jednych igrzyskach.

Kacper Tomasiak zapisał się w historii światowego sportu. W Polsce nie dokonał tego żaden skoczek

Jakby tego było mało, to skoczek LKS Klimczok Bystra został siódmym najmłodszym potrójnym medalistą olimpijskim - uwzględniając wszystkie sporty - w historii ZIO.

Przed nim tylko dwóch skoczków - Fin Toni Nieminen i Austriak Martin Hoellwarth. To tylko pokazuje, czego dokonał młody Polak.

- Nie wiedziałem o tym. Ktoś mi powiedział o tej statystyce, ale nie skupiałem się na tym. To jednak super sprawa - mówił Tomasiak.

19-latek zdradził kulisy tego, co działo się w na wieży startowej

On swój trzeci skok oddawał w koszmarnych warunkach. Na wieży wyglądał jak bałwan. Na kasku miał kilka centymetrów śniegu, a jednak sędziowie zdecydowali się go puścić, choć w takich warunkach nie skacze się nawet na treningach.

Było dziwnie. Jak zaczęło delikatnie sypać, to zaczęli manewrować belkami. Gdyby zrobili to szybko, to wtedy może jeszcze udałoby się sprawnie przeprowadzić tę grupę. Przedłużali jednak start, a za moment zaczęło tak sypać, że nic nie było widać. W takich warunkach trudno było coś zrobić. Narty nie jechały. Nie miałem ani prędkości, ani wysokości

Po jego skoku Polacy prawie stracili medal. Od razu zaczął interweniować trener Maciej Maciusiak, bo 19-latek miał wyraźnie niższe prędkości najazdowe przez śnieg w torach.

- Gdyby konkurs jednak dalej się toczył, to nie wiem, czy pozostali zawodnicy nie spadliby za mnie, bo warunki były nieprzewidywalne. Decyzja o odwołaniu tej serii była jednak sprawiedliwa - mówił skoczek.

Szalony tydzień Tomasiaka. Stał się drogowskazem dla młodych skoczków

Zapytany o to, co czuje po szalonym tygodniu w Predazzo, odparł: - Radość i zmęczenie. Najchętniej przeteleportowałbym się do domu. Po prostu. Bez podróży. To był z najszczęśliwszych tygodni w moim życiu.

Tego samego dnia, co Kacper zdobywał srebrny medal z Pawłem Wąskiem w duetach, jego młodszy brat wygrywał po bardzo dobrych skokach zawody Orlen Cup. Czy za cztery lata zobaczymy obu braci na igrzyskach?

- Trudno stwierdzić, bo tak naprawdę obaj możemy się nie zakwalifikować. Nie wiadomo, co będzie za cztery lata - mówił Tomasiak.

On stał się teraz przykładem dla młodych skoczków. Pokazał, że jak się słucha trenerów i robi to, czego oni wymagają, to można odnieść sukces nawet w młodym wieku.

- Na pewno każdy z młodych skoczków może osiągać takie sukcesy. Skoki to jest sport techniczny i jeśli pojawi się odpowiednie czucie w technice, to można od razu przeskoczyć o kilka poziomów - przyznał Tomasiak.

19-latek martwił się tym, co będzie go czekać po powrocie do Polski.

Nie jestem teraz przygotowany na powrót do domu, bo z pewnością będziemy bardzo popularni, ale wciąż nie wiem, czego się spodziewać. Będzie ciekawie

