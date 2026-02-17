Kacper Tomasiak zdradził kulisy szalonego konkursu. Teraz ma pewne obawy

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Kacper Tomasiak zapisał się nie tylko w historii polskiego, ale też światowego sportu. W jednych zimowych igrzyskach olimpijskich zdobył trzy medale. Do srebra z normalnej skoczni i brązu z dużej, dołożył srebrny medal w rywalizacji duetów. Dokonał tego, jako pierwszy polski skoczek w historii. Jest jednym z najmłodszych sportowców ZIO, którym się to udało. Ta statystyka nie robiła jednak na nim wielkiego wrażenia. Po konkursie zdradził też, czego bardzo się teraz obawia.

Skoczek narciarski w kombinezonie i kasku z goglami podczas zimowych igrzysk olimpijskich w śnieżnej scenerii, z uniesionymi rękami.
Kacper TomasiakEPA/FILIP SINGERPAP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W skrócie

  • Kacper Tomasiak zdobył trzy medale na jednych zimowych igrzyskach olimpijskich, co nie zdarzyło się wcześniej żadnemu polskiemu skoczkowi.
  • Jako 19-latek Tomasiak został siódmym najmłodszym potrójnym medalistą olimpijskim w historii ZIO, dokonując tego w trudnych warunkach pogodowych.
  • Po powrocie z igrzysk Tomasiak wyraził obawy dotyczące swojej rosnącej popularności i niepewności co do przyszłości.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Kacper Tomasiak jeszcze kilka miesięcy temu był mało znanym skoczkiem i w ogóle nie myślał o wyjeździe na zimowe igrzyska olimpijskie. Znakomicie jednak zadebiutował w Pucharze Świata, a teraz wyrósł na jedną z wielkich gwiazd tego sportu. A to wszystko niespełna miesiąc po 19. urodzinach.

Tomasiak z zimowych igrzysk olimpijskich wrócił z trzema medalami. Żaden polski skoczek nie stał tyle razy na podium w jednych igrzyskach.

Wąsek i Tomasiak ze srebrnymi medalami igrzysk! Sensacyjne sceny w Predazzo. Historyczny wynik Polaków

Apoloniusz Tajner: To powrót dobrego imienia polskich skoków narciarskich. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Kacper Tomasiak zapisał się w historii światowego sportu. W Polsce nie dokonał tego żaden skoczek

Jakby tego było mało, to skoczek LKS Klimczok Bystra został siódmym najmłodszym potrójnym medalistą olimpijskim - uwzględniając wszystkie sporty - w historii ZIO.

Przed nim tylko dwóch skoczków - Fin Toni Nieminen i Austriak Martin Hoellwarth. To tylko pokazuje, czego dokonał młody Polak.

- Nie wiedziałem o tym. Ktoś mi powiedział o tej statystyce, ale nie skupiałem się na tym. To jednak super sprawa - mówił Tomasiak.

Zobacz również:

Maciej Maciusiak
Skoki Narciarskie

Maciej Maciusiak ruszył do delegata. Myślał, że to koniec. Żaden trener tego nie dokonał

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    19-latek zdradził kulisy tego, co działo się w na wieży startowej

    On swój trzeci skok oddawał w koszmarnych warunkach. Na wieży wyglądał jak bałwan. Na kasku miał kilka centymetrów śniegu, a jednak sędziowie zdecydowali się go puścić, choć w takich warunkach nie skacze się nawet na treningach.

    Było dziwnie. Jak zaczęło delikatnie sypać, to zaczęli manewrować belkami. Gdyby zrobili to szybko, to wtedy może jeszcze udałoby się sprawnie przeprowadzić tę grupę. Przedłużali jednak start, a za moment zaczęło tak sypać, że nic nie było widać. W takich warunkach trudno było coś zrobić. Narty nie jechały. Nie miałem ani prędkości, ani wysokości
    opowiadał Tomasiak o tym, co się działo na górze skoczni.

    Po jego skoku Polacy prawie stracili medal. Od razu zaczął interweniować trener Maciej Maciusiak, bo 19-latek miał wyraźnie niższe prędkości najazdowe przez śnieg w torach.

    - Gdyby konkurs jednak dalej się toczył, to nie wiem, czy pozostali zawodnicy nie spadliby za mnie, bo warunki były nieprzewidywalne. Decyzja o odwołaniu tej serii była jednak sprawiedliwa - mówił skoczek.

    Szalony tydzień Tomasiaka. Stał się drogowskazem dla młodych skoczków

    Zapytany o to, co czuje po szalonym tygodniu w Predazzo, odparł: - Radość i zmęczenie. Najchętniej przeteleportowałbym się do domu. Po prostu. Bez podróży. To był z najszczęśliwszych tygodni w moim życiu.

    Tego samego dnia, co Kacper zdobywał srebrny medal z Pawłem Wąskiem w duetach, jego młodszy brat wygrywał po bardzo dobrych skokach zawody Orlen Cup. Czy za cztery lata zobaczymy obu braci na igrzyskach?

    - Trudno stwierdzić, bo tak naprawdę obaj możemy się nie zakwalifikować. Nie wiadomo, co będzie za cztery lata - mówił Tomasiak.

    On stał się teraz przykładem dla młodych skoczków. Pokazał, że jak się słucha trenerów i robi to, czego oni wymagają, to można odnieść sukces nawet w młodym wieku.

    - Na pewno każdy z młodych skoczków może osiągać takie sukcesy. Skoki to jest sport techniczny i jeśli pojawi się odpowiednie czucie w technice, to można od razu przeskoczyć o kilka poziomów - przyznał Tomasiak.

    19-latek martwił się tym, co będzie go czekać po powrocie do Polski.

    Nie jestem teraz przygotowany na powrót do domu, bo z pewnością będziemy bardzo popularni, ale wciąż nie wiem, czego się spodziewać. Będzie ciekawie
    zakończył.

    Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zobacz również:

    Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata
    Skoki Narciarskie

    To był powód przerwania zawodów. Sandro Pertile wszystko wyjaśnił

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Dwóch sportowców w zimowych strojach z numerami startowymi podczas igrzysk olimpijskich w otoczeniu padającego śniegu, jeden z zawodników ma na głowie kask i gogle, drugi czerwoną czapkę.
    Kacper Tomasiak i Paweł WąsekGrzegorz MomotPAP
    Dwóch sportowców w białych kurtkach z czerwonym napisem 'Polska' oraz czerwonych czapkach cieszy się z sukcesu na tle śnieżnego obiektu sportowego.
    Kacper Tomasiak i Paweł WąsekEPA/FILIP SINGERPAP
    Dwóch młodych sportowców ubranych w białe kurtki z napisem Polska i czerwonych czapkach zimowych, stojących obok siebie. Każdy z nich ma na szyi medal olimpijski, a jeden trzyma maskotkę i pluszową zabawkę.
    Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek (po lewej)Grzegorz MomotPAP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja