Kacper Tomasiak zdobył brąz, a potem takie słowa. Tusk i Nawrocki nie czekali
Kacper Tomasiak zdobył drugi medal na Polski na igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Skoczek dołożył do puli krążek w kolorze brązowym i tym samym pokazał się ze znakomitej strony, ponownie dając radość polskim kibicom. Politycy od razu ruszyli z gratulacjami, a wśród nich Donald Tusk i Jakub Rutnicki.
Niesamowity wyczyn Tomasiaka na igrzyskach olimpijskich - 19-latek zdobył dwa medale, jeden na skoczni normalnej i jeden na skoczni dużej. Zawodnik, podobnie jak w przypadku poprzedniego konkursu, skończył pierwszą serię na czwartej pozycji i dzięki drugiemu skokowi udało mu się wskoczyć na podium.
Kacper Tomasiak z brązowym medalem igrzysk olimpijskich
Cóż to był za konkurs dla reprezentantów Polski! Kamil Stoch skoczył poniżej swoich możliwości, a o pierwszą dziesiątkę po pierwszej serii walczył Paweł Wąsek. Kacper Tomasiak zaś zakończył pierwszą część zawodów na czwartym miejscu i udało mu się ostatecznie wskoczyć na podium.
Tomasiak zdobył dla Polski dwa medale na tych igrzyskach i tym samym na zawsze zapisał się w historii polskiego sportu. Pogratulować mu postanowili także politycy. Zaczęło się od ministra sportu.
Donald Tusk, Karol Nawrocki i Jakub Rutnicki gratulują Tomasiakowi
"Kacper Tomasiak po raz drugi na podium na swoich pierwszych igrzyskach! Brązowy medal. Niesamowita historia. Ogromne gratulacje dla naszego 19-latka! Dziękuję za piękne emocje" - napisał Jakub Rutnicki.
Długo w ciszy nie pozostał również Donald Tusk. Polski premier napisał krótko, ale treściwie. "Piękna historia pisze się na naszych oczach. Gratulacje, Kacper!". Niedługo później parę słów napisał także Karol Nawrocki. "Kolejny sukces Polaków, kolejny sukces Kacpra Tomasiaka na igrzyskach! Kacper - jesteś wielki!" - pisał prezydent RP.