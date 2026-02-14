Kacper Tomasiak zdobył brąz, a potem takie słowa. Tusk i Nawrocki nie czekali

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Kacper Tomasiak zdobył drugi medal na Polski na igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Skoczek dołożył do puli krążek w kolorze brązowym i tym samym pokazał się ze znakomitej strony, ponownie dając radość polskim kibicom. Politycy od razu ruszyli z gratulacjami, a wśród nich Donald Tusk i Jakub Rutnicki.

Zawodnik w białej kurtce i czerwonej czapce trzyma brązowy medal. W tle widoczne dwa okrągłe portrety mężczyzn w garniturach.
Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal. Donald Tusk i Karol Nawrocki ruszyli z gratulacjamiMichaela STACHE & Petras Malukas & Anne-Christine POUJOULATAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Niesamowity wyczyn Tomasiaka na igrzyskach olimpijskich - 19-latek zdobył dwa medale, jeden na skoczni normalnej i jeden na skoczni dużej. Zawodnik, podobnie jak w przypadku poprzedniego konkursu, skończył pierwszą serię na czwartej pozycji i dzięki drugiemu skokowi udało mu się wskoczyć na podium.

Kacper Tomasiak z kolejnym medalem! Kapitalny konkurs, brąz dla Polaka

Kacper Tomasiak z brązowym medalem igrzysk olimpijskich

Cóż to był za konkurs dla reprezentantów Polski! Kamil Stoch skoczył poniżej swoich możliwości, a o pierwszą dziesiątkę po pierwszej serii walczył Paweł Wąsek. Kacper Tomasiak zaś zakończył pierwszą część zawodów na czwartym miejscu i udało mu się ostatecznie wskoczyć na podium.

Tomasiak zdobył dla Polski dwa medale na tych igrzyskach i tym samym na zawsze zapisał się w historii polskiego sportu. Pogratulować mu postanowili także politycy. Zaczęło się od ministra sportu.

Donald Tusk, Karol Nawrocki i Jakub Rutnicki gratulują Tomasiakowi

"Kacper Tomasiak po raz drugi na podium na swoich pierwszych igrzyskach! Brązowy medal. Niesamowita historia. Ogromne gratulacje dla naszego 19-latka! Dziękuję za piękne emocje" - napisał Jakub Rutnicki.

Kolejny medal na wyciągnięcie ręki. Przeliczyliśmy wyniki. 1,5 metra od szczęścia

Długo w ciszy nie pozostał również Donald Tusk. Polski premier napisał krótko, ale treściwie. "Piękna historia pisze się na naszych oczach. Gratulacje, Kacper!". Niedługo później parę słów napisał także Karol Nawrocki. "Kolejny sukces Polaków, kolejny sukces Kacpra Tomasiaka na igrzyskach! Kacper - jesteś wielki!" - pisał prezydent RP.

Zobacz również:

Dominika Chorosińska, Karol Nawrocki
Sportowe życie

Było po 4 rano, gdy Chorosińska ogłosiła ws. Nawrockiego. Nie mogła dłużej milczeć

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Skoczek narciarski w białym kombinezonie i złotym kasku ląduje na nartach podczas zawodów olimpijskich, w tle śnieżne podłoże i kilkuosobowy tłum niewyraźnych postaci.
Kacper TomasiakMatthias Schrader/Associated Press/East NewsEast News
Mężczyzna w garniturze i krawacie z poważnym wyrazem twarzy, otoczony osobami w wojskowych mundurach, w tłumie podczas oficjalnej uroczystości.
Donald TuskWojciech Strozyk/REPORTEREast News
Mężczyzna w garniturze przemawia zza mównicy gestykulując dłońmi na tle rozmytej biało-czerwonej flagi Polski.
Karol NawrockiKlaudia RadeckaAFP
Damian Żurek: Jestem człowiekiem, który na pewno się nie załamiePolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja