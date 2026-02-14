Kacper Tomasiak zdobył brąz, a potem takie słowa. Tusk i Nawrocki nie czekali

Niesamowity wyczyn Tomasiaka na igrzyskach olimpijskich - 19-latek zdobył dwa medale, jeden na skoczni normalnej i jeden na skoczni dużej. Zawodnik, podobnie jak w przypadku poprzedniego konkursu, skończył pierwszą serię na czwartej pozycji i dzięki drugiemu skokowi udało mu się wskoczyć na podium.

Kacper Tomasiak z brązowym medalem igrzysk olimpijskich

Cóż to był za konkurs dla reprezentantów Polski! Kamil Stoch skoczył poniżej swoich możliwości, a o pierwszą dziesiątkę po pierwszej serii walczył Paweł Wąsek. Kacper Tomasiak zaś zakończył pierwszą część zawodów na czwartym miejscu i udało mu się ostatecznie wskoczyć na podium.

Tomasiak zdobył dla Polski dwa medale na tych igrzyskach i tym samym na zawsze zapisał się w historii polskiego sportu. Pogratulować mu postanowili także politycy. Zaczęło się od ministra sportu.

Donald Tusk, Karol Nawrocki i Jakub Rutnicki gratulują Tomasiakowi

"Kacper Tomasiak po raz drugi na podium na swoich pierwszych igrzyskach! Brązowy medal. Niesamowita historia. Ogromne gratulacje dla naszego 19-latka! Dziękuję za piękne emocje" - napisał Jakub Rutnicki.

Długo w ciszy nie pozostał również Donald Tusk. Polski premier napisał krótko, ale treściwie. "Piękna historia pisze się na naszych oczach. Gratulacje, Kacper!". Niedługo później parę słów napisał także Karol Nawrocki. "Kolejny sukces Polaków, kolejny sukces Kacpra Tomasiaka na igrzyskach! Kacper - jesteś wielki!" - pisał prezydent RP.

Rozwiń

Rozwiń

Rozwiń

Kacper Tomasiak Matthias Schrader/Associated Press/East News East News

Donald Tusk Wojciech Strozyk/REPORTER East News

Karol Nawrocki Klaudia Radecka AFP

Damian Żurek: Jestem człowiekiem, który na pewno się nie załamie Polsat Sport