Kacper Tomasiak z kolejnym medalem! Kapitalny konkurs, brąz dla Polaka

W sobotę 14 lutego o godzinie 18:45 rozpoczął się drugi i zarazem ostatni konkurs indywidualny w skokach narciarskich mężczyzn. Rywalizacja przeniosła się ze skoczni normalnej na obiekt duży (HS 141), gdzie w poprzedzających zmagania treningach bardzo dobrze spisywał się Kamil Stoch. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski meldował się w czołówce i pokazywał, że może włączyć się do walki o czołowe lokaty.

Tuż przed pierwszym ocenianym skokiem doskonale jednak spisał się Tomasiak. W serii próbnej poleciał aż 133 metry i zajął 3. miejsce. Do tego w TOP10 uplasował się Paweł Wąsek. Należało trzymać kciuki, że w konkursie nasi zawodnicy spiszą się co najmniej tak samo dobrze.

Konkurs już od pierwszych skoków stał na bardzo wysokim poziomie. Dobre skoki oddali Jules Chervet (128,5 m) oraz Vilho Palosaari. Fin poleciał 131 metrów i z notą 124.1 pkt objął prowadzenie. Kapitalnie poleciał także Tate Frantz. Amerykanin w świetnym stylu skoczył 133 m. Tym samym zameldował się na 1. miejscu (129.8 pkt). Jeszcze lepiej zaprezentował się kazachski zawodnik - Ilya Mizernykh. Aż 140,5 m i prowadzenie. Po tej próbie sędziowie zdecydowali się obniżyć rozbieg z 17 na 15 belkę.

Po czasie nadszedł czas na pierwszego z naszych zawodników - Pawła Wąska. Uzyskał 129,5 metra, dzięki czemu po uwzględnieniu wszystkich składowych zameldował się tuż za Kazachem (133.6 pkt). Taki skok z miejsca gwarantował mu udział w drugiej serii. Kilka chwil później na rozbiegu był już Kamil Stoch. 38-latek skoczył 126,5 m i zajmował 7. lokatę (127.1 pkt). Był jednak pewny udziału w drugiej serii.

Prowadzenie dalej utrzymywał Mizernykh. Do walki o medal przystąpił jednak srebrny medalista z obiektu normalnego, Kacper Tomasiak. 19-latek oddał kapitalny skok i wylądował na 133 metrze. Do tego doszły świetne noty (trzy razy 18,5) oraz punkty za wiatr i niższą belkę. W ten sposób wskoczył na 1. miejsce (141.8 pkt) i pokazał, że w drugiej serii będzie trzeba się z nim liczyć.

Przed skokami czołówki nasz zawodnik był wiceliderem. Podobnie, jak na mniejszej skoczni przed nim był Kristoffer Eriksen Sundal (136 m, 145 pkt). Doskonałą próbę zaliczył Ren Nikaido - 140 metrów, wysokie noty i pewne prowadzenie. Wspomnianego Norwega wyprzedzał aż o dziewięć punktów (154 pkt).

Pierwszą serię zamykał Domen Prevc. Murowany faworyt do złota skoczył jednak półtora metra bliżej od Japończyka (138,5 m) i został niżej oceniony przez sędziów. Finalnie jego skok starczył na 2. pozycję. Do lidera tracił aż siedem punktów. Czołowa czwórka wyglądała następująco:

1. Ren Nikaido - 140 m, 154 pkt

2. Domen Prevc - 138,5 m, 147 pkt

3. Kristoffer Eriksen Sundal - 136 m, 145 pkt

4. Kacper Tomasiak - 133 m, 141.8 pkt

Tuż za TOP10 był Wąsek, który zajmował 12. pozycję, natomiast Stocha klasyfikowano na 19. miejscu.

Petarda Tomasiaka, jest brązowy medal!

Seria finałowa zapowiadała się zatem niezwykle ciekawie. Już na starcie niezły skok oddał Hektor Kapustnik. Słowak był po pierwszej próbie na 30. miejscu, natomiast w drugiej uzyskał na 132 metrze. Taki skok dawał mu szansę na wyższą lokatę. Z czasem za nim lądowali m.in. Anze Lanisek czy Felix Hoffmann. Dwa i pół metra dalej poleciał Naoki Nakamura (134,5 m). Tym samym objął prowadzenie i czekał na to, co zrobią rywale.

Jego chciał pokonać Kamil Stoch. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski skoczył 131,5 m, co poskutkowało 3. lokatą (248.3 pkt) za Kevinem Bicknerem i wspomnianym Japończykiem. Dobre skoki oddali Valentin Foubert (129,5 m) i Andreas Wellinger (127,5 m). Niemiec wyprzedził Nakamurę i był pewny miejsca w TOP20.

Na belce pojawił się wreszcie Paweł Wąsek. Nasz skoczek poprawił się o pół metra względem pierwszego skoku i uzyskał równe 130 metrów. Taki wynik po przeliczeniu wszystkich składowych uplasował go na 3. miejscu (265.9 pkt). Tuż po nim świetnie skoczył Ryoyu Kobayashi - 138,5 m, pewne prowadzenie i atak na czołowe miejsca (284.5 pkt).

Wreszcie do walki ruszyli zawodnicy klasyfikowani po pierwszej serii najwyżej. Kapitalnie znów spisał się Mizernykh. 136 metrów pozwoliło zajmować 2. pozycję tuż za Kobayashim. Tyle samo uzyskał Stephan Embacher, jednakże do prowadzenia zabrakło mu 0.4 pkt. Z gry wypadł Zografski - 133,5 m, 5. miejsce.

Reprezentanta Japonii przebił Jan Hoerl (136 m). Po nim na belce pojawił się Tomasiak. On Austriaka pokonał o dwa i pół metra. W ten sposób objął prowadzenie z notą 291.2 pkt. Gorzej spisał się Sundal. Norweg wylądował trzy metry bliżej i przegrywał z naszym zawodnikiem. Wtedy stało się pewne - Tomasiak z medalem.

Po tym do ataku ruszył Prevc. Aż 141,5 metra i co najmniej srebro. Nikaido nie wytrzymał i przegrał walkę o złoto. Skoczył 136,5 m i finalnie skończył na 2. pozycji.

Wyniki konkursu na dużej skoczni w Predazzo:

1. Domen Prevc - 138,5 i 141, 5 m, 301.8 pkt

2. Ren Nikaido - 140 i 136,5 m, 295 pkt

3. Kacper Tomasiak - 133 i 138,5 m, 291.2 pkt

...

14. Paweł Wąsek - 129,5 i 130 m, 265.9 pkt

21. Kamil Stoch - 126,5 i 131,5 m, 248.3 pkt

