Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim. Kubacki zalał się łzami

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Niesamowicie zakończył się dla "Biało-Czerwonych" konkurs na skoczni normalnej na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Kacper Tomasiak pokonał wielu bardziej doświadczonych rywali i sięgnął po tytuł wicemistrza olimpijskiego. W studiu Eurosportu popisy młodszego kolegi z kadry oglądał Dawid Kubacki, który nie mógł powstrzymać łez po sukcesie 19-letniego Polaka.

Dwóch mężczyzn związanych ze skokami narciarskimi; jeden uśmiechnięty w stroju sportowym z numerem startowym i kaskiem na głowie, drugi ubrany w czerwoną kurtkę z logo Orlen oraz Norwegii, z czapką i nartami na ramieniu. Nocny plener i atmosfera zawodó...
Dawid Kubacki nie krył wzruszenia po medalu Kacpra TomasiakaTomasz Jastrzebowski/REPORTER, Andrzej IwanczukReporter
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Tak znakomitego konkursu indywidualnego mężczyzn na skoczni normalnej HS107 na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich nie spodziewał się chyba nikt. Co prawda przed wyjazdem Polaków do Włoch eksperci powtarzali że mają nadzieję na dobry występy przede wszystkim Kacpra Tomasiaka, który w debiutanckim sezonie Pucharu Świata spisuje się znakomicie. Do Predazzo pojechali jednak najlepsi z najlepszych - wiadomo więc było, że walka o medale nie będzie wcale łatwym zadaniem.

A jednak dziewiętnastoletni podopieczny Macieja Matusiaka pokonał wielu mocniejszych od niego rywali i ostatecznie po dwóch skokach na 103 i 107 metrów uplasował się na drugim miejscu, zdobywając pierwszy medal dla Polski na tegorocznych igrzyskach. Polak został wicemistrzem olimpijskim, po złoto sięgnął Philipp Raimund, a brązowe medale wywalczyli ex aequo Ren Nikaido i Gregor Deschwanden.

Kacper Tomasiak ze srebrem igrzysk olimpijskich. Dawid Kubacki dał upust emocjom

Walce Kacpra Tomasiaka o medale z zapartym tchem przyglądali się także Piotr Żyła i Dawid Kubacki, którzy na igrzyskach pełnią funkcję ekspertów Eurosportu. "Wiewiór" konkurs oglądał spod skoczni, drugi z panów natomiast rywalizację śledził ze studia telewizyjnego. To właśnie Żyła miał okazję wraz z Kacprem Merkiem porozmawiać z 19-letnim podopiecznym Macieja Maciusiaka tuż po zdobyciu medalu.

Wkrótce potem transmisja przeniosła się do studia, gdzie czekali rozemocjonowani Sebastian Szczęsny i Dawid Kubacki. Polski skoczek pełniący na igrzyskach funkcję eksperta nie ukrywał, że po sukcesie młodszego kolegi ciężko było mu powstrzymać łzy. 

"To jest niesamowita historia i ja się cieszę, że najpierw rozmawiał z nim Kacper i Piotrek, bo jeszcze chwilę temu ciężko by mi było słowo wydusić, bo rzeczywiście się tutaj popłakałem. To jest chłopak, który bardzo ciężko pracuje, widać ten jego mocny "mental" i no należało mu się, jak pewnie i wielu jeszcze tym chłopakom, którzy tam skakali, są w dziesiątce. Myślę, że zwłaszcza w takim, no niełatwym dla nas wszystkich sezonie, to jest coś, co nam wszystkim doda skrzydeł i tylko się z tego cieszyć" - oznajmił.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Niewiarygodne sceny w Predazzo. Tomasiak aż zaniemówił. Chwile wzruszenia

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Zawodniczka w złotym kasku, ubrana w kombinezon sportowy z numerem 38 oraz logo igrzysk olimpijskich, uśmiecha się i rozmawia z członkami swojej drużyny ubranymi w czerwone czapki i białe kurtki z napisem Polska, w tle widoczne logo olimpijskie na nieb...
Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskimANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
Dwóch sportowców w białych kombinezonach zimowych obejmuje się z radością po zawodach, jeden z nich ma złoty kask i gogle narciarskie z polską flagą, obok znajduje się fotograf w kolorowej czapce oraz inny sportowiec w czerwonej kurtce.
Kacper Tomasiak fetujący srebrny medal igrzysk olimpijskichANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
Dawid Kubacki
Dawid KubackiMarcin Golba/NurPhotoAFP
Miłe chwile w Studiu Mediolan Cortina. Mistrzyni świata uhonorowana. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja