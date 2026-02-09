Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim. Kubacki zalał się łzami

Tak znakomitego konkursu indywidualnego mężczyzn na skoczni normalnej HS107 na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich nie spodziewał się chyba nikt. Co prawda przed wyjazdem Polaków do Włoch eksperci powtarzali że mają nadzieję na dobry występy przede wszystkim Kacpra Tomasiaka, który w debiutanckim sezonie Pucharu Świata spisuje się znakomicie. Do Predazzo pojechali jednak najlepsi z najlepszych - wiadomo więc było, że walka o medale nie będzie wcale łatwym zadaniem.

A jednak dziewiętnastoletni podopieczny Macieja Matusiaka pokonał wielu mocniejszych od niego rywali i ostatecznie po dwóch skokach na 103 i 107 metrów uplasował się na drugim miejscu, zdobywając pierwszy medal dla Polski na tegorocznych igrzyskach. Polak został wicemistrzem olimpijskim, po złoto sięgnął Philipp Raimund, a brązowe medale wywalczyli ex aequo Ren Nikaido i Gregor Deschwanden.

Kacper Tomasiak ze srebrem igrzysk olimpijskich. Dawid Kubacki dał upust emocjom

Walce Kacpra Tomasiaka o medale z zapartym tchem przyglądali się także Piotr Żyła i Dawid Kubacki, którzy na igrzyskach pełnią funkcję ekspertów Eurosportu. "Wiewiór" konkurs oglądał spod skoczni, drugi z panów natomiast rywalizację śledził ze studia telewizyjnego. To właśnie Żyła miał okazję wraz z Kacprem Merkiem porozmawiać z 19-letnim podopiecznym Macieja Maciusiaka tuż po zdobyciu medalu.

Wkrótce potem transmisja przeniosła się do studia, gdzie czekali rozemocjonowani Sebastian Szczęsny i Dawid Kubacki. Polski skoczek pełniący na igrzyskach funkcję eksperta nie ukrywał, że po sukcesie młodszego kolegi ciężko było mu powstrzymać łzy.

"To jest niesamowita historia i ja się cieszę, że najpierw rozmawiał z nim Kacper i Piotrek, bo jeszcze chwilę temu ciężko by mi było słowo wydusić, bo rzeczywiście się tutaj popłakałem. To jest chłopak, który bardzo ciężko pracuje, widać ten jego mocny "mental" i no należało mu się, jak pewnie i wielu jeszcze tym chłopakom, którzy tam skakali, są w dziesiątce. Myślę, że zwłaszcza w takim, no niełatwym dla nas wszystkich sezonie, to jest coś, co nam wszystkim doda skrzydeł i tylko się z tego cieszyć" - oznajmił.

Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Kacper Tomasiak fetujący srebrny medal igrzysk olimpijskich ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Dawid Kubacki Marcin Golba/NurPhoto AFP

